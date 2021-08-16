美國14名聯邦議員致信總統拜登，敦促“考慮美韓疫苗互換”. August. 16, 2021 07:16. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 14名美國聯邦議員致信美國總統拜登，敦促研討與韓國互換新冠疫苗。 以眾議院監督改革委員會主席卡羅琳·穆隆尼為首的14名聯邦執政黨和在野黨議員當地時間13日在給拜登的信函中敦促稱：“希望繼續合作，以盡快支援韓國確保新冠疫苗。”信函提到最近韓國新冠患者增加和莫德納疫苗供應出現問題等，並表示：“這個事例將說明，美國及時供應疫苗很重要。” 議員們建議拜登“考慮借貸疫苗的方案，以使韓國迅速擴充疫苗接種能力”。意思是希望能夠考慮采取“疫苗互換”的方式，即首先將美國擁有的疫苗借給韓國，之後再由韓國歸還美國。 這一信函同時也發給美國國務卿布林肯，由以紐約為地區的親韓派議員主導的，安迪·金、米歇爾·朴·斯蒂爾、瑪麗蓮·斯特裏克蘭等韓裔議員也參與其中。

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