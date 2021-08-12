萬事開頭難. August. 12, 2021 07:22. . 新媳婦正在廚房剝洋蔥，準備生平第一次做燉菜。桌子旁邊堆滿了要收拾的蔬菜，鍋也沒有多大，卻一直在剝著洋蔥。眼睛被辣得快要昏迷了。保姆出神地看著新娘子的樣子。新娘子為什麽只收拾洋蔥呢？是在過著艱難的婆家生活嗎？ 莉莉·馬丁·斯賓塞是19世紀中期美國最受歡迎的女畫家。她出生於英國，8歲時移民美國，通過自學成為畫家。19歲首次舉辦個人作品展時，她還受到了天才誕生的盛贊。斯賓塞在名人肖像方面也做得不錯，但尤為擅長家庭生活方面體裁的畫作。 她在人氣達到頂峰的30多歲時完成了這幅畫，和《小丈夫：第一次逛市場》是一對。畫的是下雨天毫無對策地在市場買菜的新郎，農產品從手裏拿著的籃子裏掉了出來，滾在了地上，他感到非常驚慌，看到這些的行人咯咯直笑。現在廚房裏放著的洋蔥等各種農產品，都是丈夫在市場上瞎買一氣的結果。收拾殘局的妻子也同樣是笨拙得手忙腳亂。也許這對夫婦一周都只能吃洋蔥做的菜。 這幅畫反映了畫家自己的親身經歷。斯賓塞22歲時與西裝企業家相識並結婚，婚後有13個子女。雖然曾擔心因結婚和育兒而中斷畫畫，但她一輩子都是專業畫家。反而是丈夫辭掉了工作，包攬了家務。丈夫第一次做家務，肯定會有很多失誤，生氣的妻子則為了負責家庭的生計經常孤軍奮戰。 萬事開頭難。無論是誰，一開始都會生疏。難道因為害怕失敗就拒絕開頭嗎？還是說，雖然很難，還是會挑戰？如何選擇完全在於每個人。也許在家長社會中，作為職業女性家長生活的斯賓塞所傳達的信息就是這樣的吧！美術評論家

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