“屏風”角色的叛亂…這樣的英雄還是第一次見. August. 11, 2021 07:28. by 金哉希 jetti@donga.com. 在11日上映的電影《分身人Free Guy》中，主人公蓋伊(瑞恩•雷諾茲•45歲)是以視頻遊戲《自由城市》爲背景登場的非玩家(控制)角色(Non-Player Character•NPC)。蓋伊每天都會在事先設定的視頻遊戲中重複自己的日常生活。他穿著同樣的藍色襯衫，用麥片解決早餐後，拿著一杯咖啡去銀行上班。但是他並不知道自己是NPC的事實。在路上偶然遇見的莫洛托夫女孩(朱迪•科默飾)警告說，她是遊戲中的角色，世界將很快被破壞。對此，蓋伊決心成爲拯救自由城市的英雄，而不是停留在周邊部分被動行動的NPC。 6日，記者通過視頻采訪了飾演蓋伊的雷諾茲和執導影片的肖恩•利維導演(53歲)。利維導演強調說，在遊戲中讓NPC成爲主人公，和現有的遊戲改編電影形成差異化。雖然根據《真人快打》、《古墓麗影》等遊戲改編的電影很多，但《分身人》是第一部以在遊戲中像“屏風”等存在的NPC爲主角的電影。利維導演解釋說：“現有的電影和遊戲只集中于一名英雄，由他來引導故事的發展。蓋伊是存在于遊戲背景的人物。我想給主人公後面的人物一個聲音，能給周圍帶來影響的機會。這是一部讓身邊平凡的人成爲英雄的電影。” 正如利維導演所說，《分身人》是一部重新定義英雄的電影。他並不是天生擁有超能力的天下無敵的人物，唯一的樂趣就是和朋友一起喝啤酒的普通銀行職員，向人們展示了自己成爲英雄的過程。雷諾茲說：“英雄是一個非常特別的人，想象他們會用天生的能力拯救所有人，但在實際生活中，平凡的人會做出英雄般的行動。只有了解恐懼是什麽，才能鼓起勇氣，只有平凡才能成爲英雄”，“雖然平凡，但用勇氣打破自我安樂的環境，幫助別人才是真正的英雄。從這一點來看，當像蓋伊一樣沒有期待的人成爲英雄時更有意義。” 電影將遊戲要素充實地搬到了銀幕上，讓人産生仿佛真的進入遊戲的錯覺。在電影中，登陸自由城市的玩家們在街頭展開槍戰，戰鬥機和直升機在空中爆炸是家常便飯。可以跳到天上的鞋子，或者接觸身體就能充電的醫療箱等各種遊戲道具也增添了趣味。利維導演表示：“想真誠地表現玩家的文化或遊戲背景等。我接受了遊戲設計師和開發公司的建議，想最大限度地准確地在銀幕上表現出來”，“同時想著‘無論如何都要拍電影’。讓不懂遊戲的觀衆也能享受其中。”

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