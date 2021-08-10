奧巴馬在花甲宴上大跳“無口罩舞”. August. 10, 2021 07:27. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國前總統貝拉克·奧巴馬（60歲）在自己的花甲宴上不戴口罩跳舞的照片和視頻被曝光。之前，奧巴馬方面表示，原本計劃舉辦邀請475名來賓、僅工作人員就多達200人的大規模生日宴會，但由於擔心新冠疫情，最終縮小為只有熟人參加的活動。但是，由於德爾塔變異毒株的流行，美國新冠確診患者超過10萬人，在這種情況下，前總統連口罩都沒有戴就舉行豪華派對，引起了一片抨擊聲。 《紐約郵報》等美國媒體8日報道說，奧巴馬前一天在馬薩諸塞州的高級療養地馬薩斯比尼亞德島的住宅舉行了60歲生日宴會，出席者偷偷拍下的照片和視頻被“照片墻”等社交媒體共享。雖然照片根據活動照片禁止的方針被立即刪除，但已在網上傳開。 生日派對是在奧巴馬於2019年花費約1200萬美元（約137億韓元）購買的豪宅裏舉行的。該住宅占地約11.萬平方米（約35000坪），設有7間臥室、8個衛生間和遊泳館等。《紐約郵報》說：“幾百人聚在一起舉行了盛大派對，這讓只叫了家人和親朋好友的話黯然失色。”據悉，好萊塢演員喬治·克魯尼、湯姆·漢克斯、電影導演兼製片人斯蒂芬·斯皮爾伯格、流行明星碧昂絲和丈夫說唱歌手傑-斯、約翰·萊珍德、埃利謝·奇斯等人出席了當天的派對。 根據上傳在社會媒體上共享的視頻，奧巴馬穿著灰色花紋襯衫和白色褲子，登上舞臺和參加者們一起開心地跳舞。視頻中所有人都沒有戴口罩。酒吧裏有最高級的酒和雪茄、雞尾酒，並提供牛排、炸雞、蝦、米飯等。此外，還有人吸食馬薩諸塞州已合法化的大麻。在餐巾紙和口罩等活動用品上用金箔刻著“44×60”字樣，意思是第44任美國總統的60歲生日。衛生間裏還有汗抑製劑、鎮痛劑等。 說唱歌手雷普·貝克漢姆說：“太棒了。奧巴馬不停地跳舞。之前誰也沒有見過奧巴馬這個樣子。”《紐約郵報》報道說，由於宴會，島上出現了交通堵塞現象，直到淩晨1時左右才安靜下來。 共和黨眾議員埃利斯·斯特帕尼克批評道：“民主黨實行疫苗和口罩義務化並討論封鎖問題，但奧巴馬卻在沒有帶口罩和要求證明疫苗的情況下同乘專機訪問的數百人舉行了聚會。”

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