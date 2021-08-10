名牌武器. August. 10, 2021 07:27. . 去歐洲博物館看看，受歡迎的收藏品是中世紀騎士的盔甲。其中從頭到腳包裹的板金甲對于軍迷來說是向往的境界。高級盔甲幾乎是定制的，所以每件盔甲都有裝飾和細微的創意。審美感也很突出。國王和王子用盔甲實戰固然重要，但遊行中使用的效果也不容忽視，必須具備強大和優雅的輪廓。 從不同國家的情況看，名牌盔甲、國王和貴族的盔甲又各有不同。沒有摸過或敲過德國盔甲。得益于在歐洲也頗有名氣的鐵匠們的合金技術，鋼鐵似乎非常優秀，但設計和裝飾卻並不好看。看到扮酷耍帥或加入動物雕刻(雕塑)，甚至覺得還不如不加入呢。 與“藝術之國”的先入之見不同，法國盔甲出乎意料地豐富，有很多實用、創意性的想法。最讓人吃驚的是意大利産品。金黃色盔甲加上頭盔、主體、盾牌等巨大的雕刻和裝飾。不禁讓人産生疑問，難道真的會穿著這種藝術品出現在戰場上嗎？即使再富有，恐怕也舍不得穿出去打仗。 所以，當得知真的有穿出去的事例時，我更加驚訝。也有在戰場上繳獲並展示在敵國博物館的情況。也許是買來的東西。總之很難理解。爲什麽把如此高水平的雕刻鍍在盔甲上呢？ 與中世紀的裝備相比，現代武器顯得異常昂貴。設計方面的比重也提高了不少。飛機、戰車、制式步槍的設計也日益重要，絲毫不亞于性能。難道我們所有人都成爲了貴族？還是20世紀動搖世界的征兵制時代已經過去，現在軍人成爲特殊戰士的職業，在武器上也注重設計的騎士、貴族的思想複蘇了呢？曆史學家

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