半數中小企業承擔不起利息，不能再拖延“分揀玉石”了. August. 10, 2021 07:26. . 據分析，韓國國內中小企業中有一半是去年靠營業利潤連貸款利息都交不起的“脆弱企業”。政府考慮到中小企業和小商工人的資金困難，推遲了貸款和利息的償還，但中小企業的情況卻沒有好轉的跡象。而且在受到每周52小時工作製擴大、原材料價格上漲沖擊的情況下，如果今後利率和最低工資進一步上漲，瀕臨破產的企業將層出不窮。 據韓國銀行統計，在1244家被調查的中小企業中，有50.9%的企業去年的營業利潤甚至連利息都不夠支付。因為新冠疫情而銷售、利潤減少的企業，為了籌集人工費等運營資金，正在持續增加債務。隨著政府從去年4月開始到今年9月末為止，分3次推遲了貸款本息的償還，5大商業銀行的中小企業貸款余額增長到了歷史最高的541.2萬億韓元。 新冠疫情第四波大流行以後，政府和執政黨提出了將本息償還延期到9月以後的意見。但是，在大流行還不知道何時結束的情況下，不加選擇地反復延長貸款的做法和轉炸彈襲擊沒有區別。即使追加延長援助期限，也應該根據企業競爭力和虧損程度進行篩選，以便在企業出現虧損時先發製人地減少沖擊，提高援助效率。 問題不僅在於金融負擔，由於政府不顧經濟界的反對推行的勞動政策，中小企業的困難日益加重。自上個月開始對員工人數在5人至49人之間的企業實施每周52小時工作製以來，企業面臨著嚴重的人力難問題。因為加班時間減少而收入減少的熟練工們認為“快遞員的工資更好”，紛紛從公司辭職。這是因為政府無視企業的要求，企業要求推遲施行，哪怕是推遲到新冠疫情結束為止。明年，最低工資有可能上漲5.1%，因此很多企業主正在考慮停業。 即便如此，也不能推遲可能使整個經濟、金融體系陷入危險的企業結構調整。政府應製定分辨中小企業好壞的標準，並製定相關對策，支援不可避免倒閉的企業主和勞動者。獲得史上最大利益的金融圈也需要分擔痛苦。應盡快研究相關方案，以便就算推遲貸款本金償還時間，也要在開始償還利息等延長措施結束時減輕沖擊。

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