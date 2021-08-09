釜山海水浴場關閉… 禁止“晚餐三人聚會”. August. 09, 2021 07:20. by 柳根亨 noel@donga.com. 繼首都圈之後，釜山的“保持社交距離”防疫措施也將提升爲第四級。海雲台和廣安裏等釜山地區的7個海水浴場幹脆關門。釜山市8日表示：“從10日零時起，將保持社交距離等級提升至第四級。”第四級防疫措施將一直持續到22日晚12時。除了關閉海水浴場，大型超市和百貨商店等大衆利用設施的運營時間也將限制在晚上10點。此前，釜山市6日表示，將維持保持社交距離防疫措施第三級和禁止娛樂設施營業的行政命令，但兩天後決定加強防疫等級。 由此可見，非首都圈的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情非常嚴重。截至8日0時，非首都圈新增確診患者703例。這是第四次流行以來非首都圈新增確診患者數首次超過700例。以周末爲准，全體確診患者也最多，達到1729人。 更危險的是，感染後完全沒有症狀或症狀輕微後變壞的患者人數激增。據中央事故處理本部提交給共同民主黨議員南仁順的資料顯示，確診後一直呆在生活治療中心，轉到傳染病專門醫院或治療病床的患者人數7月第四周平均每天達196例。這是4月第一周(34例)的6倍左右。 因此，以無症狀或輕症患者爲對象研究的“居家治療”方案事實上也受阻了。仁川市原計劃從本月開始實施針對單人家庭的“家庭安心治療”示範事業，但決定暫時推遲。

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