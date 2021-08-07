韓美局長級磋商討論對朝糧食疫苗援助. August. 07, 2021 07:16. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 韓國與美國就糧食及新冠病毒疫苗等對朝人道主義援助問題進行了討論。但白宮仍然明確表示反對放寬對朝製裁。 據韓國政府消息人士6日透露，當地時間4日在美國華盛頓特區舉行的外交部門局長級會議上，韓美兩國將對朝人道主義援助列為議題，首先討論了糧食和疫苗援助問題。據悉，在會談中，美國積極評價了最近恢復的韓朝通信線路，同時表示將積極考慮韓方要求的糧食、疫苗等援助。韓美還決定繼續討論藥品、醫療裝備等具體的人道主義對象清單。 韓國政府的構想是首先以對朝人道主義援助為基礎，繼恢復通信線路之後開啟韓朝合作之門。韓國政府一名高層官員透露：“據我所知，美國的立場是，對朝人道主義援助相對來說沒有負擔，可以和韓國形成共識。” 美國還在此次磋商中表示，為恢復與朝鮮的對話，正在考慮重新啟動對朝渠道。但是對於緩和對朝製裁，他表示，“現在還不是積極給予獎勵的時候”，明確表示時機尚早。

한국어