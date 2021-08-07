訂購火爆！隨心所欲的夢想套裝，即將售罄. August. 07, 2021 07:16. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “電梯突然飙升。是20層的公寓，但隨便就上到了100層以上。” 在網絡社區看到這樣的帖子後，曾大爲震驚。並不是只有記者才有這樣的夢想。 幻想小說《達勒古特夢想百貨店》(英語：DollarGut Dream Store)系列以銷售各種夢想的達勒古特夢想百貨商店爲中心展開。小說考慮到有些人有著電梯夢或飛向天空等類似的夢想，所以做出了這樣的設定。開始沈溺于REM睡眠(快速動眼期)的人們來到夢想百貨商店購買夢想。人氣夢商品很快就會售罄。有人每天都買同樣的夢。而有些特殊的人們則會購買快30歲重新入伍的噩夢。 去年7月出版的系列第一部講述了主人公潘妮剛入社的夢想百貨商店和百貨商店的人們、夢想制作者、買夢想的人的故事。上個月出版的系列第二部則深入剖析了幾位沒有在第一部登場的百貨店常客的逸聞。 其中一位常客是覺察到自己正在做夢的事實並參與夢境的“魯希德•德萊默”。他就像普通人一樣，只要一覺醒來就會忘記一切。但另一方面，他也是追逐夢幻世界的現實逃避者。如果有人過著夢想比現實生活更幸福的日子，這是值得共鳴的插曲。 第一部從去年7月出版到上個月爲止，僅紙質書籍就售出57萬冊，是暢銷書。截至5日，第二部也在教保文庫暢銷書綜合排名中占據首位。 說到“抛售夢想的百貨商店”，很容易認爲這本書是爲兒童而寫的，但打開這本書的瞬間，人們就認爲這本書是“爲大人們的治愈童話”。不管是任何夢想、只要是有夢想的人都會讀得津津有味。或許我們每天都在夢想百貨商店裏徘徊並購買“今天的夢想”。

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