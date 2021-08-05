時隔45年再次挑戰獎牌，姐姐們“惹事”了，韓國女排晉級四強. August. 05, 2021 07:14. by 姜泓求 windup@donga.com. 由“排球女帝”金軟景(33歲)率領的韓國女排時隔9年再次登上奧運會4強舞台。4日，在日本東京有明體育館(Ariake Arena)舉行的2020東京奧運會女排與土耳其隊的四分之一決賽中，韓國隊以3比2(17-25、25-17、28-26、18-25、15-13)獲勝。韓國繼2012年倫敦奧運會(第4位)之後，時隔9年再次進入四強，繼1976年蒙特利爾奧運會(銅牌)之後，時隔45年再次延續了獲得奧運會獎牌的希望。 世界排名第4位的土耳其隊被評價爲比排名第13位的韓國隊實力高出一籌。韓國隊在與土耳其的曆屆交鋒中，截止到當天，以2勝7負處于劣勢，自2010年世錦賽勝利後，更是遭遇了6連敗。某海外體育博彩網站挂出韓國的勝利賠率是6倍，認爲勝利的可能性很低。韓國隊的平均身高(約182.3厘米)也比土耳其隊(約188.3厘米)矮6厘米。 韓國女排克服了所有不利因素。特別是，在最後第5局5比7落後的韓國隊，在10比10戰平的情況下，主攻手朴恩真(22歲)利用發球破環了對方的接發球後，隊長主攻手金軟景將球推過球網，連續得分，抓住了勝機。再現了小組賽與多米尼加共和國、日本隊的比賽中戲劇性的打滿五盤的勝利。 曾在土耳其聯賽活躍的金軟景當天憑借進攻直接終結了比賽，取得了兩隊最高的28分(進攻成功率49.06%)。面對裁判令人不解的判罰，她不惜申領紅牌(失分)，以示抗議，阻止了隊友們的動搖。對角主攻朴貞雅(28歲)也在關鍵時刻作爲終結者出場，取得了隊內第二高的得分(16分)。 賽後，金軟景以低沈的聲音進入共同采訪區，她表示：“感覺比倫敦四強時意義更大。爲了這次奧運會做了很多准備，非常有信心。作爲一名排球人，能給很多人帶來好的排球，真的很棒”。在“失敗=淘汰”的當天，在淘汰賽比賽之前，平時充足睡8個小時以上的金軟景在前一天只勉強眯了1個小時，表現出了整晚都睡不著的緊張感。 但是，從金軟景的最後一句話中可以看出她對獎牌的自信。“剩下的兩場比賽我會好好表現的。”也就是說，在4強賽中也絕對要勇往直前。

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