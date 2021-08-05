40歲以上人群在線消費首次超過MZ一代. August. 05, 2021 07:14. by 申智煥記者•周愛珍記者 jhshin93@donga.com,jaj@donga.com. 家住首爾汝矣島的主婦宋彩元(51歲)一到買菜的時候，就不去超市了，而是拿著智能手機登錄Coupang或MarketKurly。和在家上課的女兒一起，每天一定要用外賣軟件訂一頓飯。宋某說：“寵物飼料也是用手機買的，電影也是在Netflix(美國的在線視頻服務)上看的。” 據調查，去年40歲以上中老年層的在線消費首次超過了MZ一代(千禧一代)。 中老年層成爲新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情以後加速發展的非面對面經濟的主力。 據韓亞金融經營研究所4日透露，去年網上結算的信用卡、借記卡金額中，40歲以上人群所占的比重爲51%。這比10~30多歲人群的結算比重(49%)還多。2019年，10~30多歲人群的結算比重爲53%，比40歲以上人群(47%)大，但時隔一年後兩者的關系發生了逆轉。韓亞金融經營研究所研究委員朴尚賢(音)表示：“看中數碼的便利的中老年層成爲網絡市場新的消費主力。”

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