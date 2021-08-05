美國向伊拉克歸還17000件古代文物. August. 05, 2021 07:15. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 在1991年海灣戰爭、2003年伊拉克戰爭中曾遭受大規模文物掠奪的伊拉克從美國手中收回了1.7萬件文物，其中包括大量古代美索不達米亞文明文物。《吉爾伽美什史詩》是一塊泥板，上面記載的是3500年前人類最古老的文獻之一的吉爾伽美什史詩的一部分，它雖然沒有被包括在此次歸還中，但據悉不久也將歸還。 據美聯社等媒體報道，伊拉克政府3日召開記者會表示：“伊拉克總理穆斯塔法·卡迪米上周訪問美國，文物將與他一起回到伊拉克。”穆斯塔法·卡迪米在訪美之前就為歸還文物與美國進行了接觸，在7月26日與美國總統拜登的會談中也提到了這一問題。 美國歸還的文物中約70%、12000多件一直由首都華盛頓聖經博物館收藏。大部分都是美索不達米亞文明的著名城市伊拉莎格裏格的遺物。 特別是，最快會在幾周之內歸還的《吉爾伽美什史詩》備受關註。吉爾伽美什史詩是關於古代美索不達米亞城邦烏魯克之王吉爾伽美什的傳說。《吉爾伽美什史詩》長、寬分別為15厘米和12厘米，內容涉及聖經中出現的大洪水和伊甸園等。 該泥板是2003年由美國古董中介在英國倫敦購買後偷偷運往美國。2014年由美國藝術品公司好必來收購後在聖經博物館展出。最近，美國聯邦法院稱，好必來通過非法途徑獲得了《吉爾伽美什史詩》，並判決將其歸還給伊拉克。

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