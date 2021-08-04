新房租上漲30%，韓國政府稱《租賃法》好處多多. August. 04, 2021 07:19. . 自去年7月實行《租賃法》以來，新合同的租金比續租時上漲了32%。換而言之，新租房屋要支付暴漲的價格，如果是續租則是在兩年後大幅提高租金。這是《東亞日報》對最近一年間與房地產大數據企業“asil（公寓實際交易價格）”簽訂租賃合同的首爾6萬套公寓全部進行調查後得出的結果。政府表示，租房者享受《租賃法》的好處，但實際上，大部分租房者都面臨著立刻或兩年後租金暴漲的壓力。 《租賃法》實行一年間，首爾的新合同租金平均為5.6875億韓元，而續租合同的情況是4.3137億韓元。續租者在合同期間即使市場年租金分文不上漲，兩年後也要提高1.4億韓元以上。與兩年前相比的新增租金上漲率從2018年開始一直保持在4%以下，但最近一年裏已經超過了30%。可以說，《租賃法》是提升租金的主要原因。 政府表示，首爾的租賃合同續簽率為77%。也就是說，10人中有8人根據《租賃法》將租金上調到5%以內並繼續居住。但在《東亞日報》的調查中，續簽率為59%。該調查是以達成全租合約的3941個園區全體為對象進行的。政府只調查了100個園區，但並未闡明相關公寓在哪裏。令人懷疑政府是否有了解真實情況的意誌。 政府的統計和市場的現實一直不一致。由於下半年入住公寓的數量減少，市場擔心會出現租房難的現象，但政府卻推出資料稱，引入了單獨多戶家庭的租賃公寓，數量非常充足。提供政府統計資料的韓國不動產院統計，現政府上臺以後到今年上半年為止，首爾公寓價格的上漲率為14.9%。但是，民間統計結果卻高達80%，其中包括KB國民銀行的51.3%等。 一名40多歲的家長在青瓦臺的請願文中嘆息道：“除了偷盜，沒有辦法籌措上漲的租金。”在這種情況下，政府仍然反復表示：《租賃法》有助於穩定百姓居住環境。如果政府的看法和國民的感受不同，任何對策都很難得到信任。政府在今年年初的2月4日對策中聲稱“供應沖擊”，最近在房地產談話中又聲稱“壓倒性數量”。但房價反而在上升。反復進行不符合現實的統計和自誇自贊，才導致了國民反過來解讀政府的對策。

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