韓國大法院判決“排放認證造假”的韓國日產罰款1000萬韓元. August. 04, 2021 07:19. by 申熙哲記者 hcshin@donga.com. 日本系汽車公司“韓國日產”因涉嫌偽造排放認證文件而被移交法院審判，最終被判處罰款1000萬韓元。韓國大法院三庭（主審大法官盧泰嶽）3日表示，在以違反《汽車管理法》等嫌疑被起訴的韓國日產的上訴審判中，維持了處以1000萬韓元罰款的原審判決。 韓國日產涉嫌在2012年∼2015年的中型轎車“英菲尼迪Q50”認證過程中，沒有進行實際測試而將其他公司的排放測試成績單提交給環境部而被起訴。在一審中，法庭認定韓國日產的嫌疑，判處罰款1500萬韓元。但在二審中，法庭認為應該適用犯罪當時的罰款限度，將罰金降低到了1000萬韓元。二審法庭指出：“韓國日產汽車損害了進口公司自行檢查汽車性能的‘自我認證製度’的社會信任。”

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