前駐韓美軍司令：“韓國民粹主義總統候選人，正寄希望於反美情緒”. July. 31, 2021 07:44. by 紐約=常駐記者 柳在東、申雅馨記者 abro@donga.com,jarrett@donga.com. 前駐韓美軍司令文森特·布魯克斯（63歲）擔心明年3月韓國總統大選在即，韓國出現反美跡象，特別是部分總統候選人把民粹主義放在首位，寄希望於反美和反同盟。他再次強調，韓國的政治情況限製了駐韓美軍的訓練，應該撇開總統大選和中國的壓力，加強韓美同盟。 布魯克斯當地時間29日與前韓美聯合司令部副司令林浩英共同向美國外交專刊《外交政策》投稿，在這篇題為《與朝鮮“一攬子”解決的方案》的文章中表示憂慮稱：“無論是在韓國大選期間還是結束之後，韓美同盟都應該保持連續性，“特朗普前美國政府和文在寅政府時期，導致兩國同盟削弱的原因，是為了滿足民粹主義的民族主義而將國防政治化了。” 他抨擊稱：“隨著韓國各政黨在大選前開始激烈沖突，已經有跡象表明，民粹主義（大選）候選人要繼續反美和反同盟主義。”他表示：“聯合航空導彈防禦系統、指揮控製系統現代化、確保戰術核武器等問題尤其在民粹主義民族主義政治面前可能會很脆弱。”他強調，兩國領導人和軍事專家需要超越黨派的支持。 布魯克斯表示：“韓國應該清除讓駐韓美軍無法接近主要訓練設施的政治障礙。如果限製接近訓練設施，美國只能考慮將阿帕奇攻擊直升機部隊等兵力重新部署到日本和阿拉斯加。”這是對因慶北浦項水星射擊場附近居民的反對導致駐韓美軍阿帕奇直升機訓練中斷的批評。雖然沒有直接提及，但可能也考慮到了反對“薩德”基地等爭議。 布魯克斯表示，“韓美越親密，就越能給中國施加壓力”，敦促兩國共同應對。談及中國在2016年部署“薩德”時對韓流文化、旅遊等多個領域施加的經濟壓力，他表示：“韓美兩國領導人今後應該針對中國的經濟壓力製定具體對策。兩國同盟應該超越傳統的軍事領域，將共同防禦態勢擴展到經濟和政治戰爭中。” 就對朝政策，他建議：“同朝鮮之間的關系正常化也應該在穩固的韓美同盟關系基礎上起步”，通過美國為朝鮮基礎設施建設提供的金錢援助等，可以減少朝鮮對中國的依賴。

한국어