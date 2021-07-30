新冠、物價、利率三重苦……現在是防範滯脹的時候了. July. 30, 2021 07:16. . 文在寅總統昨天在青瓦臺主持了“民生經濟部長會議”。這被認為是總統為了應對與6月底製定下半年經濟政策方向時所預測的不一樣的經濟狀況。總統一個月前曾表示，“經濟復蘇速度比預想更快。今年的增長率遠遠超過當初製定的目標3.2%，有望超過4%”，對經濟好轉充滿自信。 之後，隨著第四波大流行正式出現，經濟再次陷入不確定性之中。最嚴重的是消費萎縮。連續6個月呈上升趨勢的消費者信心指數在7月份急劇下降。因傍晚6點以後禁止三人以上的聚會，無法進行晚間營業的個體營業戶也陸續停業。由於半導體不足，第二季度出口增長率時隔一年再次降至負值。 再加上隨著經濟恢復勢頭逐漸好轉的美聯儲將提前緊縮的預測越來越強，韓國國內銀行6月的住房擔保貸款利率上升0.05個百分點，達到了2.74%。按照韓國銀行預告的那樣，如果今年內開始提高基準利率，憑借“負債”買房、投資股票的家庭，尤其是二三十歲一代，將因利息負擔急劇增加而背上“負債炸彈”。雪上加霜的是，由於新冠疫情和氣候異常，各國農業生產出現問題導致的“農膨（農業+通貨膨脹）”，蔬菜、肉類、方便面等菜籃子物價暴漲，源於政府政策失敗的房價、全租房價上漲也沒有停止的跡象。 經濟專家擔心，如果這種狀況長期持續下去，韓國經濟可能陷入停滯性通貨膨脹（滯脹，經濟低迷時物價上漲）。總統當天介紹說，國際貨幣基金組織將韓國今年的經濟增長率預測值上調至4.3%，但同時表示：“如果防疫工作不成功，就沒有信心。”意思是說，目前的狀況不會像期待的那樣“簡潔有力”地結束。 在這種情況下，韓國政府必須做好長期作戰的準備。為應對個體營業限製沒有結束的情況，政府還要保留財政余力。因為，即使像現在這樣反復進行補充預算，向國民發放災難補貼，消費也不會復蘇，只會使國家債務不斷增加。在中小企業和小商工人貸款還本付息的寬限期結束的9月份，應該推進臨界企業的結構調整。最重要的是，為了不讓最後的堡壘——國家財政被卷入政治圈的口水戰而出現漏洞，應該盡快引入財政準則。

한국어