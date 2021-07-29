青瓦台表示“新冠疫情是南北間最懸而未決的問題”，暗示或將在疫苗和防疫領域提供支援. July. 29, 2021 07:40. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. 就恢複通信線路開始的南北關系改善動向，青瓦台28日把新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情列爲最優先懸案。這表明，南北雙方可以在疫苗和防疫領域進行合作。朝鮮國務委員長金正恩27日也提到了“保健危機”。 韓國總統府青瓦台國民溝通首席秘書朴秀賢當天在接受《東亞日報》電話采訪時表示：“新型病毒是南北所有人的懸案”，“今後(南北)將從可能實現的方面開始進行討論。”他在MBC廣播節目中表示：“在韓國和朝鮮，新冠病毒疫情肯定是最優先懸案”，“我們(青瓦台)和國際社會約定了很多事項。”朝鮮也承認新冠病毒帶來的困難。 據朝鮮中央通信社當天報道，金委員長在27日舉行的第七屆全國老兵大會上說：“今天對我們來說，史上第一次的世界性保健危機和長期封鎖帶來的困難和難處，正成爲不亞于戰爭狀況的考驗關口。”隨著韓國和朝鮮雙雙提及新冠病毒相關話題，預計討論的行動也會加快。政府高層相關人士表示：“通信線路的恢複是低階段的起步，今後可以通過(首腦間的)熱線連接和視頻會議系統等搭建溝通橋梁。”

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