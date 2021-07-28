德爾塔變異毒株呈現可怕的擴散趨勢……僅江原地區就占69%. July. 28, 2021 07:43. by 趙建熙記者、金素英記者 ksy@donga.com. 源自印度的“德爾塔變異毒株”的擴散速度越來越快。現在，該變異毒株的感染病例已超過全體確診患者的一半，完全主導著新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的第四波流行。特別是，非首都圈最近的確診患者劇增，也被確認是德爾塔變異毒株所致。中央防疫對策本部27日表示，最近一周(18日至24日)在江原地區新冠病毒肺炎確診患者中，69.0%的人檢測出了德爾塔變異毒株。大邱慶北和濟州分別爲67.5%和63.2%。德爾塔變異毒株感染病例多于首都圈(48.2%)。不到4周前(6月20日至26日)，德爾塔變異毒株患者比率僅爲3.3%。 據悉，德爾塔變異毒株的傳播力是基本病毒的2.4倍，是英國“阿爾法變異毒株”的1.64倍。但是，從韓國國內傳播情況來看，實際傳播力比這還要強。《東亞日報》在確認因德爾塔變異毒株引發的集體感染中的一部分流行病學調查結果後發現，在接觸確診患者不到兩天就發生了n次感染。也有在同一餐廳停留20分鍾，背靠背吃飯的人被感染的情況。 德爾塔變異毒株的快速傳播力正在削弱韓國通過檢測、跟蹤、治療等手段進行的“3T”防疫。總而言之，防疫跟不上病毒傳播速度。德爾塔變異毒株對患者狀態也十分不友好。在2983名德爾塔變異毒株確診患者中，危重症患者爲89名(3.0%)。這一數據高于所有確診患者中危重症患者的比率(1.3%)。 有人擔心，在這種情況下，如果放寬“保持社交距離”等級，防疫網的最後一個堤壩可能會倒塌。中央防疫對策本部流行病學調查分析團團長李相元(音)表示：“德爾塔變異毒株擴散速度比當初預想的要快”，“加強保持社交距離等級是在這種傳染病流行環境下不可避免的選擇，需要全體國民的積極參與。”

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