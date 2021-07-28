最後一箭，老幺弓箭手的心髒瘋狂地跳動. July. 28, 2021 07:43. by 任寶美 bom@donga.com. 金濟德(17歲•慶北第一高中)高喊著“加油”，成爲2020東京奧運會射箭混合團體賽和男子團體賽等雙冠王。 在充滿緊張感的狀況下，像機器一樣射進10分靶圈內的他也是心髒跳動的“人”。從27日舉行的射箭個人賽開始，奧運會曆史上首次直播了運動員們的心髒搏動頻率(心率)。雖然他們是在完美的寂靜中射箭的，但是賽事組委會試圖將運動員細微的緊張感和腎上腺素的變化原封不動地展現出來。 當天，金濟德在男子個人賽32強賽上，以3比7不敵弗洛裏安•雲魯(德國)，被淘汰出局。心率毫不掩飾地揭露出金濟德在比賽中感受到的緊張感。金濟德在連續3箭10分的第一局中，心率爲125次/分。但在第3局第一支箭命中8分後，他的心率超過了140次/分，在丟掉第3局後，他在第4局也連續射出8分，因此，他的心率達到了161次/分。在最後的第5局19比19雙方平分的情況下，他射出了最後一支箭。在心率達到170次/分的情況下，箭射中了9分。雲魯的心率也跳到了163次/分，但是他的最後一支箭射進了10分靶圈內，確定了勝利。 世界射箭聯合會(WA)主席湯姆•迪倫表示：“從電視上看射箭，很難感受到爲了獲得金牌而必須得10分的運動員們的緊張感。我們想傳達運動員們生動的緊張感。”心率是根據設置在運動員12米開外的4組攝像機隨著血管收縮而變化的細微身體變化計算出來的。運動員們的心率只能通過電視傳送，而不會出現在賽場內。因爲這樣可以分散運動員們的注意力。

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