“韓國文學舉世矚目…繼《寄生蟲》和《水芹菜》之後在好萊塢備受關注”. July. 27, 2021 08:05. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 以尹高恩作家憑借長篇小說《夜之旅者》1日獲得英國推理作家協會主辦的匕首獎翻譯推理小說獎爲契機，韓國文學進軍海外備受關注。《夜之旅者》在法國、西班牙等4個國家簽訂了出版合同，在英國還與影像制作公司簽訂了版權合同。過去國內作品在海外廣爲流傳獲得了很高的評價，但最近還積極展開了向海外銷售版權的商業討論。 在國內作家中，作品在海外市場交易活躍的人有鄭有貞、金英夏、金彥洙等。金彥洙的《設計者們》在美國、英國、希臘、保加利亞等15個國家簽訂了出版合同。與美國影像制作公司簽訂了版權合同。20日，記者通過視頻采訪了被稱爲“韓國文學傳道士”的英美圈出版經紀人芭芭拉•吉特沃(54歲)，了解了韓國文學進軍海外的前景。 ―您認爲韓國文學在世界範圍內能夠取得商業上的成功嗎？ “韓國文學已經在世界市場上得到認可。很難一一羅列，隨著韓國作品的成功，世界對韓國文學的認識正在提高。今後韓國作家在世界市場上取得商業成功，這無異于已經得到了保證。” ―與韓國電影等大衆文化內容相比，人們對韓國文學的關注度不是少了很多嗎？ “情況發生了變化。韓國大衆文化的成功提高了人們對韓國文學的肯定認識。隨著電影《寄生蟲》和《水芹菜》連續兩年撼動奧斯卡頒獎典禮，人們對韓國文化的關注度很高。得益于此，前來尋找韓國文學的英美圈讀者也有所增加。美國好萊塢影像制作公司也開始制作根據韓國文學改編的電視劇或電影。” ―韓國文學的哪些方面在世界市場上行得通呢？ “在韓國作品中，有一種命運論的感覺。鄭有貞的《物種起源》的主人公是連環殺人魔，金彥洙的《設計者們》的主人公天生就有成爲暗殺者的命運。另外，韓國作品中包含著尋找真相的渴望。即使出場人物最終無法觸及真相，但在掩蓋書本後，也留下了值得深思的問題和余韻。對于熟悉給出明確結論的好萊塢式結局的英美圈讀者來說，這是一種陌生的、充滿魅力的敘事。” ―海外出版界更喜歡韓國的純文學和類型文學中的哪一種？ “不能保證特定類型的作品能在商業上取得更出色的成果。只是最近韓國作家的驚悚、懸疑、科幻作品取得了具有商業魅力的成果。當然，這些作品之所以獲得認可，是因爲視角和素材具有獨創性。最近英美圈出現了希望作品認同感明確的潮流，因此，如何營銷各個作品將決定商業成功的99%。” ―要想在海外市場取得成功，需要什麽樣的戰略？ “韓國作家挑戰多種主題和體裁，與其只向一家出版社出售版權，不如根據作品與多家出版社簽訂合同。最近英美圈出版社重視社交網絡服務(SNS)營銷，因此作家們在SNS上活躍活動的話，直接向英美圈讀者宣傳自己的機會就會增加。”

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