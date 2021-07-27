非首都地區確診病例占比突破40%，是警告不容小覷的全國大流行的信號. July. 27, 2021 08:06. . 新冠疫情第4波流行未見平息。盡管昨天檢查量有所減少，但確診者仍有1318名，以星期一為基準是歷來確診患者最多的一天。首都地區的情況是，由於實行了兩周保持社交距離四級措施，擴散趨勢有所減緩，相反非首都地區的患者卻迅速增加，在國內確診患者中占比超過了40%。 政府從昨天開始將保持社交距離四級措施延長了兩周，並決定非首都地區也從今天開始實行三級措施。大田和金海等增勢較急的地區雖然也有一些地方適用四級措施，但能否控製流行還是未知數。目前占主導的病毒是德爾塔變異毒株，每兩名新增患者中有1人以上是傳播力達普通病毒2.4倍的德爾塔毒株感染者。也就是說，以和以前相同強度的保持社交距離措施，很難趕上擴散速度。正值“7月末8月初”的休假季節，主要旅遊景點紛紛湧來避暑遊客，全國的流行趨勢也在加速。 也就是說，由於政府沒能先發製人地應對非首都地區的“氣球效應”和德爾塔毒株的擴散趨勢，使得首都地區流行趨勢發展成全國流行趨勢。防疫當局認為，本周將成為第四波流行是否長期化的分水嶺。至少如果不將患者增加趨勢扭轉為停滯局面，就需要在全國範圍內實施四級以上的強力防疫。對於此前一直通過誠實的防疫控製患者發生的地區來說，可能會對保持“一刀切的保持社交距離”感到不滿，但目前的狀況是必須全力應對。因此，要克製不必要的移動，戴口罩和註意室內通風等，提高防疫意識。 雖然高危險人群的疫苗接種降低了致命率，但隨著總體患者規模的增加，危重患者正快速占用病床。比普通病毒危重癥惡化危險達3倍的德爾塔變異毒株的擴散，也在惡化病床不足的情況。在確保重患者病床的同時，生活治療中心也需要按照區域進行共同管理，構建靈活的病床供需系統。 一度停止的大規模疫苗接種從昨天開始以50多歲人群為對象重新開始。但是，隨著下半年引進主力疫苗莫德納的計劃出現差池，計劃下月初接種的人將接種何種疫苗陷入了無法得知的狀況。因此，要隨時檢查疫苗供需日程，哪怕提前一天，要盡早實現9月份第一劑接種率達70%的目標。

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