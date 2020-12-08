美國提高對朝鮮和中方的“軍事施壓”水平，兩架F-22戰鬥機從關島靠前部署到沖繩. December. 08, 2020 07:41. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 在上個月確定民主黨候選人拜登在美國總統選舉中獲勝後，美國針對朝鮮和中國的軍事壓力在明顯上升。美國壹方面接連進行戰略轟炸機、隱形戰鬥機、最新型攔截導彈等核心戰略武器的性能試驗，另壹方面果斷在亞洲地區投入主要戰鬥力，形成緊緊勒住朝中兩國的局面。 據多家軍用飛機追蹤網站透露，美國空軍的兩架F-22隱形戰鬥機6日從關島靠前部署至日本沖繩嘉手納基地。上個月中旬從美國本土轉移到關島的7架飛機中，有2架轉移到了韓半島附近的駐日美軍基地。 嘉手納基地是韓半島發生緊急情況時打擊朝鮮戰鬥力的核心啟動基地。F-22在起飛1個多小時後，可以在躲避雷達捕捉的情況下清除朝鮮的核導彈基地和指揮部。 7日,有“死亡的天鵝”之稱的壹架B-1B戰略轟炸機從關島飛至接近韓半島的日本附近東海上空。似乎是此前4日從美國本土經由日本附近被部署到關島的兩架B-1B轟炸機中，有壹架已經開始了作戰任務。 就在不久前，美國參謀長聯席會議主席馬克·米利不久前在與布魯金斯研究所的訪談中擔心朝鮮會發起相當大的挑釁，因此很多人分析認為這是對朝鮮的警告。 韓國軍方內外認為，拜登政府明年1月即將上臺之前，美國壹方面為遏制朝鮮的挑釁，另壹方面為牽制中國在地區內的霸權，開始大舉“炫耀肌肉”。 實際上，美國大選後，美國在關島部署7架F-22隱形戰鬥機、實施假想朝鮮威脅的首次海上攔截洲際導彈試驗、首次B-1B外掛空對地導彈等，展示美國軍事優勢的步伐非常密急。美國後來還公開了今年8月進行的F-35A隱形戰鬥機的改良型戰術核彈（B61-12，掩體炸彈）投擲試驗。 韓國軍方消息人士表示：“拜登政府壹方面要消除在應對朝鮮挑釁和中國的霸權挑戰方面比特朗普政府更為軟弱或不溫不火的擔心，同時還向朝鮮和中國發出不要誤判的信息。”

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