第22屆國會“半邊出發”……首次在野黨單獨開院. June. 06, 2024 08:02. by 金恩智記者、金俊壹記者 unji@donga.com、jikim@donga.com. 第22屆國會第壹次全體會議因國民力量黨的缺席而成為“半邊啟動”。制憲國會以後，在野黨在執政黨沒有參加的情況下單獨召開國會，這在憲政史上尚屬首次。 共同民主黨等在野黨5日下午單獨召開全體會議，選舉本黨出身的禹元植議員（五次當選，首爾市蘆原甲）為前半期國會議長。國民力量黨抗議說，當天的全體會議是事先沒有達成協議的日程，因此沒有參加表決。在朝野就院構成對立、協商陷入僵局的情況下，共同民主黨的打算是“根據國會法，要在7日之前完成國會組建”，新任國會議長禹元植也提出7日是組建國會的最後期限，預計從第22屆國會開始，朝野矛盾將達到極限。 共同民主黨、祖國革新黨、改革革新黨等192名在野黨議員全部參加了當天的全體會議。執政黨唯壹出席的院內代表秋慶鎬在全體會議場申請議事發言，聲討說，“朝野政黨之間沒有達成議事日程協議，所以全體會議不能成立，也不合法。巨大在野黨炫耀力量，頑固領導國會”，然後沒有參加表決就退場了。國民力量黨議員們在全體會議舉行期間，在國會大廳舉行了譴責大會。 對此，共同民主黨針鋒相對地表示：“這是根據國會法的議事日程。”該黨院內首席副代表朴成俊也針鋒相對地進行議事發言，強調說：“根據《國會法》，有6月5日選舉國會議長、副議長的規定。將繼續按照《國會法》前進。” 新任議長禹元植也在當選後的當選致辭中表示：“社會關於盡快圓滿組成國會的要求很高，但執政黨所屬議員卻不參加選舉，真是令人遺憾。”他還敦促稱：“應該遵守國會法規定的時限，完成國會組建。（朝野政黨）即使剩下的時間熬夜，也要在國會法規定的期限6月7日午夜（晚上12點）之前提交常任委員會選任案。” 此前，在第7屆國會（1967年）和第21屆國會（2020年）中，執政黨曾單獨開過國會，但在野黨單獨開院尚屬首次。2020年6月共同民主黨出身的前國會議長朴炳錫當選時，未來統合黨（國民力量黨的前身）也沒有參加，國會“半邊開院”，但當時共同民主黨是執政黨。共同民主黨當天選舉李學永議員（四次當選，京畿道軍浦）為第壹在野黨國會副議長。國民力量黨沒有推舉出本黨副議長候選人。

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