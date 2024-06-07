“脫北者”團體：“明天將飄送500公斤大米和電影《破墓》USB存儲器”. June. 07, 2024 08:21. by 高道藝記者、孫孝周記者 yea@donga.com、hjson@donga.com. 6日淩晨1時左右，記者來到了京畿道抱川的壹座小山上。系著大型塑料袋的10個氣球升到了天空。塑料袋裏裝有2萬張譴責朝鮮國務委員長金正恩“大韓民國是不變的主敵”講話的對朝傳單。裏面還有200張1美元紙幣和歌手羅勛兒、林英雄的韓國演歌音樂、包含電視劇《冬季戀歌》視頻的USB存儲器等。 “脫北者”團體“自由朝鮮運動聯合”正如之前預告的那樣，當天向朝鮮散發了傳單。該團體代表朴尚學（音）表示：“從5日晚12時至6日淩晨1時，在抱川將20萬張對朝傳單裝在10個氣球上，送往朝鮮。”他還說：“只要金正恩不道歉，我們將繼續向親愛的朝鮮同胞們發送真實的信、自由的信——對朝傳單。”他還表示，在當天向朝鮮散發傳單的過程中，沒有受到警方的制止。 據悉，其他“脫北者”團體也根據風向及強度等，計劃近期內向朝鮮散發傳單。 “朝鮮同胞直接幫助運動”代表李民福（音）表示：“要看當天的情況。從預報來看，7日可以飛到平壤或江原道。”他還說：“直觀展現朝鮮真相的，是（朝鮮地區熄燈的）深夜韓半島衛星照片”，並表示將把20萬張對朝傳單和韓半島夜間面貌的衛星照片掛在氣球上飄送。 “全國脫北者聯合會”常任代表張世律（音）也表示：“正在準備10萬張對朝傳單、巧克力派、包含廣播的USB存儲器等。風向壹直在變化，本月8日-9日左右風向可能會改變。” 社團法人大泉代表朴正午（音）也正在進行將裝有大米的塑料瓶漂浮在海面上，送往朝鮮的“送大米運動”。他表示，7日將從仁川市江華地區把裝有500公斤大米的塑料瓶送往朝鮮。他說：“壹個塑料瓶裏裝著1公斤大米和1美元，還有包含電影《建國戰爭》《破廟》、贊美詩文件等的USB存儲器。” 眼下韓國政府的立場是，難以正式要求向向朝鮮散發傳單的“脫北者”團體“克制”。統壹部官員當天就對朝散發傳單壹事表示：“相關機關之間保持著緊密的合作關系，正在盡全力管理情況。考慮到去年9月憲法裁判所判決傳單等散發問題是保障表現自由的宗旨，在此基礎上正在處理。”

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