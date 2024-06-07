“三務員”上班族心中也有火花. June. 07, 2024 08:19. . 在公司上班的理由有很多。維持生計、實現自我、對社會的歸屬感和對組織做出貢獻的效能感等。在韓國，越到下壹代，除了維持生計之外的無形理由正在迅速失去價值。 特別是在大企業，更多的工資也會成為最高目標。毫不猶豫地跳槽到多給壹分錢的公司，同時絕對不想出面做壹分錢都不支付的勞動的保身主義正在擴散。上班族之間經常出現“三務員”（三星+公務員）、“工資小偷”（上班時間‘摸魚’的人）的自嘲。 壹位前任三星電子社長卸任後，每次見到上班族青年時，都會經常聽到“不想上班”的話。每當這時，我就想“他們心裏肯定也有火花，公司卻無法喚起那個火花”。 李社長在三星親眼目睹的火花的壹個事例就是這樣的。2022年，三星電子會長李在镕（當時副會長）和比爾及梅琳達•蓋茨基金會（蓋茨基金會）理事長齊心協力成功完成了欠發達國家用衛生間項目。作為三星社會價值（SV）擴散的項目之壹，開發出了無需做下水處理的衛生間。 據說，初期從三星抽調到該項目的職員們負責脫離公司核心業務的工作，因此士氣大減。 不是半導體或智能手機工程，而是生平第壹次進行的汙水處理研究不斷遇到難關。但是，隨著內部“讓大家知道三星做的話就不壹樣”的鼓勵擴散，時隔2年多成功推出了可以實際使用的產品。 當時蓋茨理事長感動得想盡辦法向李會長表達謝意，李會長說：“那麽請理事長親自鼓勵相關職員。”蓋茨理事長欣然接受，由於當時是全球性大流行病時局，所以召集所有相關研究員通過視頻通話直接表示感謝。當時研究員們說：“下班後總是聞到汙水氣味，回家後沒有要向孩子們說明的話，但聽說比爾-蓋茨理事長鼓勵我，我成了自豪的爸爸。” 從這個事例中可以看出三種火花。成員們“讓我們看看三星做得不壹樣”的自豪感和“為世界做出貢獻”的效能感，還有“會長和比爾-蓋茨認可了這壹點”的自豪感。 公司雖然是為了賺錢而聚集的集團，但最終也是人聚集的社會。美國作家兼新聞記者西蒙•斯托爾佐夫在分析當今時代上班族世態的著作中寫道：“社會、宗教紐帶關系減弱後，職場才成為了很多人的首要社會集團。”隨著親屬共同體的減弱，宗教活動比重也下降，公司對現代人的重要性正在逐漸增大。 但是反過來，隨著公司的成長，初期成員們能擁有的自豪感和效能感越來越淡薄。今天員工對公司失去熱情是從這裏開始的。在三務員的怠慢和貴族工會的保身橫行的現實下，公司是不是應該重新思考壹下，為了得到成員們的心而準備的火花？

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