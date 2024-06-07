外國遊客也喜歡性價比高的購物……蜂擁前往美容-時尚的K路邊店. June. 07, 2024 08:20. by 李敏雅記者 omg@donga.com. “哈羅！今天是最後壹次打折！” 6日下午1時，在首爾中區歐利芙洋的全球特化賣場明洞城店。職員們的聲音壹刻也沒有停止過。壹名店員說：“80%的顧客都是外國人。雖然很多情形下都是用英語接待顧客，但顧客中韓語說得好的顧客也不少。” 韓國的美容、時尚“路邊店（路邊直營店）”正吸引著大批外國遊客。在全世界的高物價現象中，以所謂的“歐·大·Mu（歐利芙洋·大創·Musinsa）”為代表的主打性價比的賣場正在吸引遊客的需求。 據流通業界6日透露，CJ歐利芙洋今年第壹季度（1月-3月）外國人的銷售額比去年同期增加263%。從國籍來看，中國人的銷售額增加了673%。以日本285%、美國230%、臺灣229%等訪韓遊客比重較高的國家（地方）為中心，銷售額有所增加。 當天，在歐利芙洋明洞店，購物車裏裝滿了韓國化妝品的外國遊客絡繹不絕。壹名中國遊客打開自己的手機，通過“照片墻”查看“推薦產品”並購買了化妝品。不僅是中國、日本遊客，東南亞、歐洲等多種國籍的人往購物車裏裝商品的樣子也引人註目。 來自菲律賓的西拉妮卡·厄薩維亞（音，29歲）說：“韓國以護膚產品而聞名，所以想盡可能多地購買相關產品。去了壹趟大創，剛才來到了歐利芙洋。”厄薩維亞說：“不管怎麽說，免稅店有很多貴的產品，買起來有負擔，但聽說在這裏可以買到不貴又好的產品。”不僅是她本人，她的男朋友拿著的購物籃裏也裝滿了。 主打性價比的大創也正在成為外國遊客的韓國美妝聖地。今年第壹季度，大創全體賣場的海外信用卡銷售額和結算件數分別比壹年前增加76%和61%。外國人銷售比重最高的賣場是首爾明洞站店和明洞總店。以3、4月為基準，在明洞站店外國人購買最多的商品是基礎化妝品“VT Reedle Shot 300”，緊隨其後的是包括面膜在內的化妝品類排三三四位。 不亞於化妝品，K時尚的性價比也是核心競爭力。3月開業的Musinsa標準明洞店的外國顧客比重從31%上升到上個月的45%。Musinsa標準弘益大學店今年1-5月外國人累計銷售額也比去年同期增加50%。弘益大學店的外國人銷售比重增至30%。 與過去外國遊客主要橫掃免稅店不同，在路邊店尋找價格合理的韓國美妝、時尚的趨勢會持續下去。韓國文化觀光研究院上月發布的《2024外來遊客調查第壹季度暫定報告書》顯示，將路邊店選為國內購物場所的外國人占48.4%，居全體首位。與去年第壹季度相比，路邊店從43.6%上升4.8個百分點，百貨商店從39.4%下降3.5個百分點。

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