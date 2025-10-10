ＬＧ電子・ＬＧ ＣＮＳ・ＬＧＥＳ、ＡＩデータセンター最適化の統合ソリューション披露

ＬＧ電子は、ＬＧ ＣＮＳやＬＧエナジー・ソリューション（ＬＧＥＳ）と共に、人工知能（ＡＩ）データセンターに最適化された「ワン（Ｏｎｅ）ＬＧ」の統合ソリューションを披露するなど、事業強化に一段と拍車をかけている 。ＬＧ電子によると、８日（現地時間）から２日間、シンガポールで開かれた「データセンター・ワールド・アジア２０２５」に３社が共同出展した。３社が共同ブースを設けて展示運営したのは今回が初めて。データセンター・ワールド・アジアは、世界の約３００ブランドが参加し、設計・構築・運営・管理・冷却技術など、データセンターの全生態系を扱うアジア最大級のデータセンター関連展示会だ。今回の展示会で、ＬＧ電子はＡＩデータセンター向け高効率冷却ソリューションを、ＬＧ ＣＮＳは設計・構築・運営（ＤＢＯ）能力を、ＬＧＥＳは先端電力システムを披露し、「ワンＬＧ」ソリューションの競争力をアピールした。具体的には、ＬＧ電子はチップ直接冷却（ＤＴＣ）方式の冷却水分配装置（ＣＤＵ）と冷却板（コールドプレート）、コンピュータールーム空気処理装置（ＣＲＡＨ）、直流（ＤＣ）ベースの冷却ソリューションなどを展示。ＬＧ ＣＮＳは、インドネシア・ジャカルタに建設中のＡＩデータセンターの展示用モデルを公開し、データセンターの設計・構築・運用における技術力をアピールした。ＬＧＥＳは、無停電電源装置（ＵＰＳ）「ＪＰ５」を出展。この製品は、高いエネルギー密度と高出力性能のため狭い空間にも設置でき、非常用電力を最大化できるのが特徴だ。「ワンＬＧ」統合ソリューションは、急増するＡＩインフラ需要に対応するため、グループ内の中核的技術力を結集して立ち上げられた。３社は、統合ソリューションの供給を拡大し、データセンター運営顧客の戦略的パートナーを目指す方針だ。イ・ミンア記者 omg@donga.com