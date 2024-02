無名時代に盗まれたマッカートニーさんのベースギター、５１年ぶりに本人の元へ

無名時代に盗まれたマッカートニーさんのベースギター、51年ぶりに本人の元へ. February. 19, 2024 08:43. by キム・ボラ記者 purple@donga.com. 英国の伝説的なバンド「ビートルズ」のメンバー・ポール・マッカートニー(写真)が、1972年10月に盗まれたベースギターを約51年ぶりに本人の手元に戻ってきたと、英紙ガーディアンなどが15日報じた。マッカートニーさんの広報担当は同日、マッカートニーさんの公式ホームページに、「1972年に盗まれた彼の『1961年型のへフナー500/1ベースギター』が戻ってきた」と発表した。マッカートニーさんは無名時代の1961年、ドイツ・ハンブルクのナイトクラブで演奏する時、30ポンド(約5万ウォン)を払って左右対称の独特な形をしたこのドイツ製楽器を購入した。マッカートニーさんは過去のインタビューで、「私が買えるほど、十分に安かった」とし、「買うやいなや恋に落ちた。豊かな音色を持っていた」と深い愛情を示した。彼はビートルズを結成後、「ツイスト・アンド・シャウト」(Twist and Shout)や「ラブ・ミー・ドゥ」(Love Me Do)などのヒット曲の演奏にこのギターを使った。しかし1972年、英ロンドンのレッドブルックグローブ一帯に駐車していたワゴン車の後部座席にベースギターを置いたところで盗まれた。長い間、ギターの行方を捜していたマッカートニーさんは昨年、メーカーのへフナーにギターを探してほしいとお願いした。へフナーは、ウェブサイトとソーシャルメディア(SNS)などを通じて、「失われたベース(ギター)探し」(Lost bass)プロジェクトを始めた。同年9月、英国南部ヘイスティングズの住民から、「家の屋根裏部屋に古いベースギターがある」という情報提供を受け、マッカートニーさんの楽器であることを確認した。へフナー側は、楽器泥棒が近くの居酒屋の店主に、小銭と無料ビールをもらって、ギターを渡したと明らかにした。その後、ヘイスティングズに移され、これまで情報提供者の屋根裏部屋にあった」★と説明した。さらに、「楽器はほぼ完全な状態で保存されていた。若干の修理は必要だが、演奏も可能だ」とコメントした。一部では、この楽器がオークションに出れば、2020年に490万ポンド(約82億ウォン)で売れた米国のロックバンド「ニルヴァーナ」のギター兼ボーカル、カート・コバーンが使ったギターより高く売れると予想している。かつて、ビートルズのメンバーのジョン・レノンさんも、1963年にギターを盗まれたが、数十年後に取り戻した。そのギターは、2015年のオークションで190万ポンド(約32億ウォン)で落札された。

