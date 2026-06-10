以色列在“伊朗战争”中失去的



在今年2月28日爆发的“伊朗战争”中，以色列是受益者。它与同盟国美国一起开始战争，集中攻击了40多年来一直视为眼中钉的伊朗，不仅大举摧毁伊朗的军事设施，还清除了政府和军队指挥部的多名核心负责人。



对接壤的敌对国黎巴嫩的攻击也持续不断。此举大大削弱了一直强调亲伊朗、反以色列的武装团体真主党的影响力。另外，它与中东的主要产油国、在阿拉伯世界乃至国际社会具有相当影响力的阿联酋在防御伊朗攻击的过程中，建立了更加紧密的安全关系。以色列总理内塔尼亚胡主张：“以色列比任何时候都强大。”



但在此次战争中，判断以色列的“国家利益资产负债表”为“正”还为时尚早。



最重要的是，以色列的国家形象正在受到严重损害。由于战争长期化和霍尔木兹海峡被封锁，许多国家陷入能源供应困难的情况，以色列实际上却公然妨碍了美国和伊朗之间的谈判。特别是对黎巴嫩进行伊朗一直强烈反对的空袭。就连美国总统特朗普也多次对以色列的这种行为表示强烈不满。



以色列主张这是为了安全而采取的措施。但在巴勒斯坦自治地区中比加沙地带更加稳定、具有温和倾向的西岸，以色列也在扩大被国际社会定性为非法的“以色列定居点”。另外，它以对真主党的军事行动为由，在黎巴嫩南部地区驻扎地面部队。



以色列所作所为，完全可以被称为“谈判妨碍者”“加害者”“占领者”。



实际上，世界各国对以色列的看法正在大幅下降。美国舆论调查机构皮尤研究中心今年2月至5月在36个国家进行调查并于6月4日公布的《对以色列的看法调查结果》显示，美国、英国、法国、德国、日本、加拿大、意大利等西方七国（G7）回答“对以色列持否定态度”的比率比去年6月公布的调查结果至少上升4个百分点，最多上升9个百分点。特别是德国（64%→73%）、意大利（66%→75%）、英国（61%→69%）、美国（53%→60%）的上升幅度尤为明显。



以色列内部也有人指出，本国的形象令人担忧。以色列国家安全研究所5月公布的《对国家安全构成威胁的以色列形象恶化》报告认为，以色列虽然在军事上取得了成果，但在许多国家被认为是违反国际法的攻击性国家，甚至是“孤立国家”。



一个国家在国际社会上的形象也会对国家的国家安全产生相当大的影响。特别是像以色列这样需要同盟国合作、国际社会支持的国家更是如此。迄今为止，以色列在与巴勒斯坦的纷争中经常表现出过度的应对，但以西方为中心，国际社会在一定程度上容忍以色列，其背景是纳粹德国的“大屠杀受害者”的认识也是事实。



从这一点来看，通过此次战争，对本国的负面认识不断增强，进而形成“攻击者”和“孤立国家”的形象，这一点对于以色列来说绝对不容小觑。因为这意味着未来合作的对象可能会相应减少。也就是说，对伊朗的军事压力、控制黎巴嫩边境、扩大西岸定居点等“目前的成果”从长远来看，完全有可能成为以色列国家利益资产负债表上的“负资产”。

