朝鲜与中国不提“核”与“半岛”……不能搞庇护无赖国的“危险友谊”



中国国家主席习近平9日结束对朝鲜为期两天的访问回国。习主席和朝鲜国务委员长金正恩分别称“新的历史起点”“关系发展的新篇章”，强调中朝关系的升级。朝鲜媒体报道称，两位领导人在维护两国主权和安全问题上达成了“满意的一致”。据中国媒体报道，习近平还特别提到“加强军队领域交流”。但是，两国发表的内容却完全没有提及朝核和韩半岛问题。



朝中会谈中“无核化”一词消失是意料之中的事情。去年9月金正恩访问北京时，与之前五次朝中会谈不同，“无核化”已经销声匿迹。此次习主席访朝前夕，金正恩视察新的核浓缩设施，并让金与正出面定调“核拥有国地位绝对不会退让”，习主席也很难向“命运与共的友好邻邦”说些不愉快的话。



此外，在此次会谈中，“朝鲜半岛”“半岛问题”等韩半岛问题也消失了。9个月前的中方发表中，习主席表示“愿意为维护朝鲜半岛的和平稳定而努力”，金正恩表示“高度评价中国的公正立场”，但此次似乎配合朝鲜的“敌对两国”政策，没有出现涵盖南北的“半岛”问题。



但是，“核”和“半岛”的消失并不意味着承认朝鲜的核拥有国地位。中国外交部8日在朝鲜与中国举行会谈时也表示，“中国的政策保持连续性和稳定性”，表示没有废除“韩半岛无核化”原则。对于中国来说，暂时避免在朝鲜的压迫性示威中提及核问题。



在美中霸权竞争中中日矛盾激化的今天，中国一方面将朝鲜作为牵制美日的筹码，另一方面也考虑到了今后朝美协商的斡旋者作用，进行了复杂的计算。但是中国对朝核的沉默只会引起朝鲜的误判和国际社会的担忧。中国不应成为被流氓国家牵着鼻子走的“危险的庇护国”，而应发挥“责任大国”的作用。

