三星全业务引入人工智能 彻底重塑“组织DNA”

三星旗下所有子公司决定推进一场“人工智能大转型”，将工作方式和组织文化全面转向以人工智能为核心。有评价指出，三星电子会长李在镕今年在新年贺词中提出的“必须连组织的DNA都彻底改变”，正以人工智能转型的方式具体落地。● 三星为外部人工智能敞开大门三星于9日公布了覆盖所有子公司、将人工智能引入全部业务的转型计划。其中最大的变化，是正式将ChatGPT、Gemini、Claude等外部生成式人工智能服务引入所有子公司。三星将在本月内率先从软件和营销领域提高生产效率开始，逐步将上述服务拓展至研发、制造等全部业务领域。此前，三星因担忧信息泄露等安全问题，一直限制使用外部人工智能，转而采用自主研发的“三星高斯（Samsung Gauss）”模型。但“高斯”在内部反响平平，部分员工因无法在公司电脑上使用生成式人工智能，只得将工作内容转移到个人智能手机上操作，再传回电脑。对此，三星判断，善用外部优秀的人工智能服务与自主开发人工智能同样重要，对确保未来竞争力更为关键，因此决定打开门户。业界认为，三星将采用OpenAI的“ChatGPT Enterprise”等不将用户输入数据用于模型训练的企业版解决方案。三星相关人士解释说：“计划通过另行适用安保措施的企业间交易（B2B）合约引入人工智能服务，具体细节正在协商中。”。● 集中教育后 首席执行官直接统领人工智能业务今后，三星所有子公司的首席执行官（CEO）需亲自在研发、采购、制造、物流、营销、销售、服务、经营支援等八大业务领域推动人工智能应用，主导经营创新。为此，人工智能教育将同步推进。三星决定于本月内在京畿道龙仁市三星人力开发院，面向全体约50名社长团成员举办为期两天的“人工智能转型高管训练营”。这是三星首次面向全体社长团开展人工智能教育。各公司首席执行官将在该场合发布“人工智能转型愿景”，并亲自发表各自公司利用人工智能革新业务流程的方案。此后，三星的2300多名高管也将在8月12日前，接受三天两夜的人工智能集中住宿培训。三星全体员工的人工智能教育也将在年内完成。三星如此举全公司之力推进人工智能转型，是因为判断这有望成为新的机遇。三星当天表示：“上世纪90年代，我们曾先发制人地应对数字化转型的巨大变革，从而跃升为全球性企业。我们将抢占并主导人工智能时代的机会。”三星方面还强调：“此次人工智能大转型，将成为三星迈向‘人工智能原生企业’的起点。”一直引领韩国产业界变革潮流的三星，其人工智能转型方针预计将影响其他对外部人工智能引入犹豫不决的企业。韩国科学技术院经营学院名誉教授裴钟泰（音）表示：“虽然国内许多企业出于数据泄露的担忧而禁止使用外部人工智能，但在海外，大部分企业早已加以运用。如果三星率先开辟道路，并在此过程中不断完善所出现的问题，也将有助于其他企业的人工智能转型。”李敏娥记者 omg@donga.com