七旬老翁轻松登顶七米岩壁 乐享“年轻生活术”

“年龄真的只是数字而已。我已经年过七十，今天却感觉年轻了20岁。”9日下午，在首尔中区首尔广场设置的一座7米高人工攀岩墙上，金教英（71岁）仅用55秒便成功登顶。他一边卸下安全装备，一边露出灿烂的笑容。当天第一次体验攀岩的金教英在登顶后笑着说：“我领悟到，现在还不是放弃的时候，‘只要做就能行’的自信油然而生。”“2026首尔健康展——城市中心健康庆典”9日拉开帷幕。该活动由《东亚日报》和Channel A电视台主办，保健福祉部、科学技术信息通信部等协办，将持续至11日，共三天。活动期间介绍了多种帮助人们持久保持年轻的健康项目及产品。在供市民直接体验跑步机、跳绳、引体向上等项目的活动空间里，尽管天气炎热超过28摄氏度，市民们仍络绎不绝。家住首尔钟路区的卢善梅（81岁）当天在跑步机上以每小时2.2公里的速度行走了约15分钟，走了近1000步。卢善梅说：“在能看到南山塔的地方运动，感觉格外清爽，给平凡的日常注入了活力。”“跳绳”体验空间不时传来挑战50个成功者们的欢呼声，以及眼看目标达成却功亏一篑的参与者们遗憾的叹息。因只跳了48个而惜败的公司职员赵恩贞（38岁）说：“平时不怎么运动，今天参加活动并逛了逛各个展位，觉得应该更加注重健康管理了。”活动现场设有智能健康管理、医疗、跑步科技区、公共生活、金融健康管理、健康食品等6个领域的66个展位。首尔市市长吴世勋、国会保健福祉委员会所属共同民主党议员金润、国民力量党议员崔秀珍、东亚日报及Channel A会长金载昊等出席了开幕式。崔智媛记者、金多妍记者 jwchoi@donga.com、damong@donga.com