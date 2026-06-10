中央选举管理委员会未召开会议就决定“少印选票”

据悉，中央选举管理委员会（选管委）在6月3日地方选举即将到来之际，决定将投票用纸（选票）最低印刷标准从选民的60%下调至50%，但连正式会议记录都没有留下，仅通过内部批准就确定了规定。国民力量党议员宋彦锡9日从中央选管委收到的资料显示，中央选管委去年12月10日下达《第九届地方选举综合管理方针》，将选票印刷数量的下限标准规定为50%，低于之前的60%，并在12月24日通过修改《公职选举程序事务手册》确定了上述内容。中央选管委向宋彦锡解释说：“在收集各部门意见后，综合管理方针经过内部批准，下达给了市道委员会等。”就修改手册一事，中央选管委表示，“已经收集了各级选管委的意见”，但“没有另行召开会议，因此不存在会议记录”。也就是说，中央选管委在没有正式会议的情况下，就作出了导致史无前例选票不足事件的决定。有人指出，地方选管委在决定选票印刷数量时也没有仔细研究。便览中明确写着“考虑到预想的事前投票率等地区实情，可按照投票区调整（印数）”。以首尔市松坡区为例，在2014年和2018年举行的地方选举中，全体选举人的正式投票率也超过50%，但由于统一适用便览上的下限，导致投票中断。调查此次事件的首尔警察厅广域犯罪调查队将调查决定选票最低印数标准的经过等。警方要求松坡区、江南区、广津区、铜雀区、瑞草区选管委职员作为证人出席。权九龙记者、全南赫记者 9dragon@donga.com、forward@donga.com