女团“RESCENE”掀起热潮

“你现在这个样子去巨济，会被市民骂的哦。”“巨济，呀呼！”这段简短又无厘头的对话，最近席卷了视频网站优兔的推荐算法。这是女团“RESCENE”的队长沅伊在其个人优兔频道“大家好我是沅伊请多关照”中，对打扮成“辣妹”风格的日本成员Minami开的一句玩笑。沅伊是庆尚南道巨济人，她那带着方言的嗔怪和Minami若无其事的回嘴相碰撞，在短视频平台上引发了爆炸性热议。频道开设仅4个月，订阅人数便突破76万，RESCENE还成了巨济市的宣传大使。RESCENE成员们在与《东亚日报》进行的书面采访中，流露出成为“话题偶像”的喜悦。沅伊表示：“看着歌曲《LOVE ATTACK》逆势上扬，切身感受到了变化。对于大家能够认出RESCENE这件事，至今仍感到感激和神奇。”Minami则说：“每当在庆典或活动现场看到欢迎我们的人越来越多时，就会感觉到我们在一点点成长。”● 中小经纪公司偶像的奇迹 “巨济模因”由沅伊、Liv、Minami、May、Zena组成的RESCENE，是THE MUZE娱乐旗下的女团，于2024年3月出道。公司代表是毕业于伯克利音乐学院、曾为男子组合“HIBROW”成员的李周宪。近来让RESCENE深入大众视线的，不是音乐放送节目，而是自制内容。慵懒“辣妹风”的Minami、以巨济方言展露洒脱魅力的沅伊、凭借庆州方言获得“新罗公主”绰号的Zena等各色角色相互融合，产生了奇妙的化学反应。约两周前上传的、由Minami和沅伊出演的“辣妹和沅伊来到巨济”视频，截至9日观看量已逼近640万次。穿着黑色运动服的沅伊自称是“德妍女儿”与邻里交谈的模样，Minami冷不丁跳起“啪啦啪啦舞”的场面等，借助短视频迅速传播开来。沅伊和Zena讲庆尚道方言的两段视频，观看量也都突破了400万次。有评价认为，她们的人气靠的是自然真实的个性流露，而非刻意设定。沅伊说：“看到成员们充满调皮的样子和温暖的人情味，确信大家会更喜欢我们这种不做作的模样。”Minami也表示：“第一天拍摄时试了好几种翻译模式，觉得‘辣妹语气’跟我格外合拍。”沅伊的个人频道，始于与喜剧演员李善民、刘泳雨一起拍摄的驾驶陪练内容。沅伊称：“压力很大，直到开播前一天还在苦恼，但抱着哪怕让更多人知道一点RESCENE的念头，鼓起了勇气。”● 音乐同样逆袭的“反转叙事”以“将香气融于音乐”为概念的RESCENE，其歌曲也重新受到关注。2024年8月发行的《LOVE ATTACK》于9日零时登上韩国音乐网站“Melon”百强榜第7位，进入主要音源排行榜前列。《Runaway》《Deja Vu》《Pinball》等歌曲的关注度也随之升高。成员们用“反转”来解释RESCENE的魅力。沅伊说：“是各自固有的香气汇聚起来，美妙融合的反转魅力组合。”Zena表示：“如果说在舞台上展现的是梦幻、激动又可爱的音乐，那么在优兔内容里，展示的则是自由自在、自然率真的魅力。”对于尚未在沅伊个人频道出镜的另外两名成员，期待感也日益上升。Liv说：“想展现最富人情味、最自然的一面。”May则表示：“看到之前成员们的样子，产生了一种愉快的责任感和期待感，觉得一定要把好的一面展示给大家。”RESCENE计划于下月发表一首翻唱单曲。Zena表示：“这是一首大众熟悉的歌曲，但又是会让大家产生‘RESCENE连这种概念都能驾驭？’的挑战。正怀着激动的心情准备，希望大家多多期待。”史智媛记者 4g1@donga.com