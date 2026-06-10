欧洲射手竞相角逐世界杯金靴奖

“要想取胜，就必须比对手多进一球。”荷兰足球名宿约翰•克鲁伊夫（1947—2016年）留下的这句话，凝练地道出了足球的本质。意思是不论战术和球员如何调配，胜负终究取决于能否比对方攻入更多进球。在关键时刻能轰开对手球门的前锋，是决定球队成败的核心要素。2026年美加墨世界杯将于11日（当地时间）开幕，谁将捧走金靴奖（最佳射手）成为关注焦点。向60年来首座冠军发起挑战的“足球鼻祖”英格兰队，其主力射手哈里•凯恩（33岁•拜仁慕尼黑）是2025—2026赛季欧洲足球联赛中进球火力最猛的前锋。凯恩在德国足球甲级联赛31场比赛中攻入36球，荣膺联赛最佳射手，并将颁发给欧洲足球联赛单赛季最佳射手的“欧洲金靴奖”收入囊中。上赛季，凯恩在德甲、欧足联冠军联赛（14球）、德国足协杯（10球）、德国超级杯（1球）等各项正式比赛中共出战51场，打进61球。历届世界杯金靴奖得主的平均年龄为24.7岁。但凯恩在33岁的年纪，仍能在所属俱乐部和英格兰代表队展现巅峰得分能力。曾在2018年俄罗斯世界杯上以6粒进球拿下金靴奖的凯恩，在本届世界杯欧洲区预选赛中也打进8球。凯恩近日在英足总公开的采访中表示：“无论身体上还是精神上，现在都是我整个职业生涯中最好的状态。”“艺术足球”法国队的王牌基利安•姆巴佩（28岁•皇家马德里）是上届2022年卡塔尔世界杯的金靴奖得主。当时姆巴佩攻入8球高居个人得分榜首位，但法国队在决赛中经点球大战不敌阿根廷队，屈居亚军。上赛季在西甲联赛皇家马德里队斩获42球的姆巴佩，将佩戴队长袖标征战本届世界杯。被视为夺冠大热门的法国队，将依靠姆巴佩向队史第三座冠军发起冲击。姆巴佩若在本届世界杯进球数达到5粒及以上，将成为世界杯个人历史总射手榜第一名。目前姆巴佩累计攻入12球，以4球之差紧追该榜单头名、“德国轰炸机”米罗斯拉夫•克洛泽（48岁•已退役）。姆巴佩从小组赛阶段便将与金靴奖竞争者展开正面交锋。挪威队的“怪物前锋”埃尔林•哈兰德（26岁•曼彻斯特城）正是法国队在I组小组赛第三轮的对手。哈兰德在过去四个赛季中三度夺得英格兰足球超级联赛最佳射手，其中包括上赛季打入27球。哈兰德在美加墨世界杯欧洲区预选赛中狂轰16球，位列射手榜头名。挪威队凭借哈兰德的出色发挥，在欧洲区预选赛I组中将意大利队挤至第二位，以小组头名身份直接晋级世界杯正赛。时隔28年重返世界杯正赛的挪威队被视为本届赛事的“黑马”。哈兰德的“特级助手”是上赛季率领阿森纳夺得英超冠军的中场球员马丁•厄德高（28岁）。欧洲区预选赛助攻王厄德高共送出7次助攻，其中4次转化为哈兰德的进球。西班牙的“超新星”拉明•亚马尔（19岁•巴塞罗那）也被视为金靴奖的有力竞争者。上赛季，亚马尔在西甲联赛中攻入24球，带领巴塞罗那问鼎联赛冠军。2007年7月出生的亚马尔若最终夺得金靴奖，将超越1962年智利世界杯上以20岁零8个月年龄并列射手王的匈牙利球员弗洛里安•阿尔伯特（1941—2011年），成为史上最年轻的金靴奖得主。但亚马尔4月遭遇大腿后侧肌肉伤病，目前正努力恢复状态，力争赶上16日对阵佛得角的H组首轮比赛。