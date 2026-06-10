特朗普冷冷警告内塔尼亚胡：“不小心就只剩你一个人”

“比比（以色列总理内塔尼亚胡的昵称），你最好小心一点。否则很快就会只剩下你一个人。”据美国政治媒体Axios报道，随着8日伊朗和以色列自4月停火以来首次直接攻击对方本土，中东局势陷入危机，美国总统特朗普打电话给内塔尼亚胡时发出上述警告。据称，当时以色列正准备发动针对伊朗境内数十个敏感目标的大规模空袭。在特朗普如此强烈施压后，内塔尼亚胡暂时搁置了追加空袭计划。双方从战争扩大危机中退了一步。但有分析认为，内塔尼亚胡继续战争的意志与特朗普想要尽早结束对伊朗战争的构想发生冲突，很有可能越来越不和谐。Axios认为：“战争越久，内塔尼亚胡和特朗普的利害关系发生冲突的可能性就越大。”● 特朗普接连致电内塔尼亚胡，要求“克制攻击”两国首脑的矛盾始于7日以色列对黎巴嫩首都贝鲁特发动空袭。伊朗随后立即向以色列本土发射10多枚导弹进行报复。随着战争扩大的可能性增大，特朗普当晚给内塔尼亚胡打电话，要求克制追加报复攻击。据Axios透露，特朗普在通话中劝说道：“几天内可能会与伊朗达成协议，如果那样，攻击将变得没有必要。如果谈判失败，届时我可能会亲自主导攻击伊朗。”他强调，美国的外交解决方案仍然有效，以色列不能让局势恶化。据悉，当天的通话与两人甚至破口大骂的1日通话相比，气氛相对平和。据悉，此前特朗普要求内塔尼亚胡停止空袭贝鲁特，反应激烈。Axios报道称，特朗普当时还掺杂着辱骂说：“你真是疯了。要不是我，你现在可能就在监狱里。我在救你的命。”他提到的是自己支持内塔尼亚胡并就其涉嫌腐败案审理向以色列总统请求赦免一事。内塔尼亚胡7日不顾特朗普的劝阻，召集安保负责人和军方领导层后，向白宫通报了攻击方针。随后，以军打击了伊朗最大石化设施的关键设备和德黑兰境内的一些目标。对此，伊朗也向以色列特拉维夫发动追加导弹攻击。双方数次进行空袭，差点爆发全面战争。双方军事冲突激化后，特朗普最终在几个小时内再次致电内塔尼亚胡，威胁如果再发动攻击，将失去美国支持，要求他停止攻击。据悉，内塔尼亚胡最终表示，“如果伊朗不发动进一步攻击，以色列也将后退”，之后指示军方取消大规模空袭计划。● “继续战争才能生存的内塔尼亚胡与只有战争结束才能生存的特朗普”有评价认为，虽然美国的介入灭了燃眉之火，但此次事态显示出特朗普连核心同盟以色列都难以完全控制的现实。《纽约时报》指出：“特朗普总统在政治生涯中一直树立着压倒对方、控制局势的领导人形象，但在中东，这种本能每次都碰壁。”报道指出：“加深特朗普总统苦恼的是与内塔尼亚胡总理的复杂关系。内塔尼亚胡总理最近正在持续针对黎巴嫩亲伊朗武装团体真主党的强硬军事措施。”有预测称，美国和以色列围绕对早期结束伊朗战争的战略利害关系差异可能会加深两国之间的裂痕。美国政府官员表示：“内塔尼亚胡总理为了在以色列政治上生存，必须继续进行战争。相反，特朗普总统为了在美国政治上生存，必须结束战争。”申晋宇 niceshin@donga.com