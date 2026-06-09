“进账多少花多少是傻瓜行为”……政府和民间都应细细品味

李在明总统8日在就任一周年记者会上就超额税收使用方案表示：“进账多少就花多少，那不是政策，而是傻瓜行为。”他强调：“为了未来一代，（超额税收）应该投向培养大韩民国增长潜力。”对于“半导体引发的超额税收和超额利润”争议，李在明提出了自己的解决方法。由于人工智能引发的半导体“超级周期”，部分企业获得巨额利润，预计税收也将大幅增加。据悉，三星电子和SK海力士两家企业今年赚到的钱，仅缴纳法人税就将超过120万亿韩元。对此，政府内外就超额税收的用途展开了激烈的争论。对于大企业的营业利润，“N%绩效奖分配”正在劳资现场扩散。甚至雇佣劳动部长也出面提及超额利润分配，争议眼下没有平息的迹象。但超额税收或超额利润很可能只是一次性增加。就在不到两年前，三星电子和SK海力士还没有纳一分钱的税。政府当年就出现了超过30万亿韩元以上的税收缺口。政府的超额税收、企业的超额利润是抵抗随时可能到来的不景气、维持未来竞争力的生存资本。政府也好，民间也好，都不能陶醉于一时宽裕的库房，胡乱花钱。如果因为有了“闲钱”而增加现金性福利等经费性支出，效果只会出现在当时。相反，如果将半导体赚来的钱投入到第二、第三半导体等未来食粮的挖掘时，可以给国家经济注入活力。只有这样，才能提高停留在1%左右的国家潜在增长率。超额利润和超额利润也是如此。以美国科技大企为中心，全球市场围绕人工智能和宇宙等未来产业展开了投资战争。如果在这里落后，现在天文数字般的营业利润不知何时也会像海市蜃楼一样消失。围绕超额税收、超额利润的消耗性争论对国家利益没有任何帮助。现在，无论是政府还是企业，都应该为寻找具体的未来增长动力而积极行动。