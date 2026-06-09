从半导体、机器人到数据中心，“英伟达同盟”成型

英伟达首席执行官（CEO）黄仁勋宣布，将在韩国全罗北道新万金打造一个如同美国硅谷般的“人工智能谷”。此举意在将能够确保绿色电力和用地的韩国，作为物理人工智能（Physical AI）时代的桥头堡。8日，黄仁勋在结束为期4天的访韩行程之际，全方位到访SK、现代汽车、LG、Naver等韩国主要企业的办公楼，在半导体、机器人、数据中心基础设施等领域将韩国主要企业拉入英伟达生态体系。● 黄仁勋：“将把新万金打造成人工智能谷”8日，黄仁勋造访位于首尔瑞草区的现代汽车集团良才办公楼，与郑义宣会长进行了约1小时的对话。黄仁勋随后与记者见面时表示：“我们讨论了将人工智能融入未来制造系统的新城市”，“就像美国有硅谷一样，韩国新万金正在打造一个人工智能谷。”。当天，黄仁勋还与郑义宣就移动出行、机器人技术等交换了意见。黄仁勋表示：“我们正在合作加速可在工业现场应用的机器人技术。”郑义宣则表示：“15年前与黄仁勋首席执行官结缘，如今能够与他一同推进移动出行和机器人事业，感到十分荣幸。”此前，黄仁勋在汝矣岛LG双子塔还与具光谟会长就物理人工智能相关合作展开了讨论。双方计划在新一代机器人领域的数据构建、模拟仿真、学习、行动等方面扩大战略合作。黄仁勋表示：“从机器人系统到人工智能工厂，覆盖英伟达所有业务领域，我们正与LG集团像同一个团队那样协作。”具光谟也表示：“我们与英伟达就未来方向进行了诸多交流。”在此前一天，黄仁勋已与斗山机器人公司协商，计划将英伟达的自动驾驶技术大量移植到斗山山猫的工业重型装备上。● 强化韩国境内半导体和基础设施合作黄仁勋还在硬件构建的基石——半导体和数据中心等领域，着手在韩国寻找友军。当天上午8时30分起，他在首尔钟路区的SK瑞麟大厦与崔泰源会长会面，双方决定将围绕高带宽存储器（HBM）的既有合作关系，提升至覆盖芯片设计、制造和数据中心运营的新阶段。黄仁勋给予信任称：“SK海力士一直是英伟达最大的内存合作伙伴，未来也将如此。”崔泰源回应说：“将把双方合作提升到集团层面，共同打造未来人工智能工厂，并共享研发路线图。”据此，SK海力士将共同开发针对英伟达下一代芯片组的定制化内存，SK电讯则将着手构建目标于2027年投入运营的吉瓦（GW）级人工智能云。当天下午，黄仁勋到访位于京畿道城南市的Naver办公楼“1784”，与全球投资负责人李海珍、代表崔秀妍就吉瓦级超大型人工智能工厂联合项目闪电般达成了协议。结合英伟达新一代世界模型“Cosmos”与Naver的街景地图，开发让人工智能精密感知现实空间的“首尔世界模型”项目也将全面启动。接着，黄仁勋在首尔中区新罗酒店与三星电子半导体部门负责人全永铉等管理层举行了工作会晤，并与科学技术信息通信部长官裴正勋进行了面谈。此后，在同一地点，他与韩国科技初创公司代表们共进非公开晚餐，为为期4天的访韩行程画上句号。专家分析认为，英伟达正在实施将韩国高度发达的制造基础设施完全纳入其生态系统的“锁定战略”。正如过去通过免费分发软件独占平台“CUDA（通用并行计算架构和编程模型）”，让人工智能开发者不得不使用英伟达一样，其正将同样的成功方式移植到下一代核心产业——物理人工智能。首尔大学经营学院教授李庆默（音）表示：“引领人工智能生态系统的英伟达携手韩国企业，借此掌握主导权，这点是积极的”，“但我们必须警惕，今后一旦我国企业的谈判力减弱，可能面临沦为英伟达附属的风险。”李栋勋记者、李元舟记者 dhlee@donga.com、takeoff@donga.com