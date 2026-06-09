习近平访问朝鲜，“命运与共的社会主义邻居”

中国国家主席习近平8日表示：“中国和朝鲜是守望相助、命运与共的社会主义邻邦。”有分析认为，习近平时隔7年再次以国宾身份访问平壤，在访问朝鲜当天向《劳动新闻》的投稿中宣布中国与朝鲜是“共同推进世界多极化和包容性经济全球化”的共同命运体，却没有提到韩半岛问题和无核化，中国实际上是在默认朝鲜的核拥有地位。习近平当天在《劳动新闻》的头版投稿中强调：“要顺应时代潮流，加强战略沟通和合作，共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。”“应该共同推进平等有序的世界多极化、普遍优惠和包容性经济全球化。”习近平把中朝关系定义为超越单纯的友好合作、对抗美国主导秩序的反西方联合。2019年6月访问朝鲜时，习近平在《劳动新闻》投稿中曾6次提及“解决韩半岛问题”，但此次没有提及。关于无核化的表述也全部被删除。前一天，朝鲜通过劳动党总务部长金与正的谈话等明确表示不会讨论无核化，中国对此作出了呼应。习近平当天中午12点许抵达平壤顺安国际机场，受到朝鲜国务委员长金正恩和夫人李雪主的迎接，之后在金日成广场参加了军乐队演奏、21响礼炮、朝鲜人民军三军仪仗队分列式等欢迎活动。广场正中央悬挂着两国元首巨幅画像，两侧用朝鲜、中文写着“牢不可破的朝中友好团结万岁”等口号。盛大的欢迎活动结束后，习近平在金正恩夫妇的陪同下，与夫人彭丽媛一起前往锦绣山迎宾馆。中国共产党机关报《人民日报》当天在头版文章中说，此次历史性访问将擘画两党两国关系发展新蓝图，为中朝共建社会主义事业注入强劲动力，为地区和平稳定繁荣作出新贡献。《人民日报》还强调，今年两国重新开通了铁路和航空路线，“发展和合作是两国关系的核心关键词”。申娜莉记者、北京=常驻记者金哲中 journari@donga.com、tnf@donga.com