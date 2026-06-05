郑东泳的“乌兰巴托演讲”为什么听起来空洞?



“我们可以开始大韩民国、朝鲜民主主义人民共和国、美国和中国之间的四方对话。而且应该逐渐扩大这一框架，让蒙古、日本、俄罗斯等其他东北亚国家也参与进来。”



韩国统一部长郑东泳4日在蒙古举行的乌兰巴托东北亚安全对话中提议举行韩、朝、美、中参加的“四方对话”。他在谈及2005年六方会谈的《九一九共同声明》时表示：“现在是时候把这一经验运用到今天的现实中、重新点燃对话的火花了。”



听到郑东泳提议举行“四方对话”，笔者脑海中首先浮现的问题就是“如何让朝鲜坐在对话桌前”。早在2023年12月底，朝鲜就正式确立了“敌对两国”的基调，拒绝与韩国政府对话。只有以重启朝美对话、恢复韩朝间最起码信任、中国再次发挥过去六方会谈主席国作用积极参与为前提，才能实现“四方对话”。



郑东泳还提到以四方对话为出发点，蒙古、日本、俄罗斯等国家的参与，因此有必要考虑这种协商机制能否正常运营。过去六方会谈作为首个旨在讨论朝鲜半岛无核化与和平体制构建的制度化磋商机制，具有重大意义，但最终未能阻止朝鲜宣布拥核和进行核试验。韩朝和美、中、日、俄等6个国家从2003年8月到2007年3月通过6次会谈达成了共识，但各国的利害关系从一开始就有很大的不同，这也是失败的原因之一。



郑东泳在当天的演讲中还敦促朝鲜重新加入“大图们开发计划（GTI）”。他表示：“这一构想的成功取决于朝鲜民主主义人民共和国的再次参与，他们将成为这一构想的最大受益者。”大图们开发计划是为东北亚地区的经济开发与合作而成立的多边协议体，目前有韩国、中国、蒙古、俄罗斯等4个国家参与。朝鲜在创立当时参与，后来因反对对朝制裁于2009年退出。这一计划有可能成为韩朝经济合作的平台。只是作为中国主导的中国东北地区发展战略的一环，其他国家的参与是消极的，至今为止的成果也不完善。最近的中俄首脑会谈联合声明中虽然提到了与朝鲜一起持续进行这一计划的相关合作，但朝鲜能否响应还是未知数。



郑东泳的提议并未就此结束。与大图们开发计划一起，他还提出“北极航线”合作和“连接首尔-北京高速铁路”等两个构想。据悉，首尔至北京高速铁路在去年统一部的总统业务报告中被提及为“创意方案”后，在今年1月举行的韩中首脑会谈上，李在明总统也要求中方予以合作。但是，如果没有朝鲜的参与，高铁项目也无法进行，对朝鲜制裁等需要解决的课题堆积如山。



最终，郑东泳提出的各种构想取决于“朝鲜的参与”。但新加坡外交部长维文最近结束访朝后接受媒体采访时表示：“朝鲜目前还没有准备好与美国、韩国和日本打开有意义的对话渠道。”这就是郑东泳的提议听起来空洞的原因。

