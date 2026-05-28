西小门高架桥倒塌，没有遵守“设置支架”的方针

据27日确认的消息，首尔市就拆除在拆除施工现场建筑物倒塌导致3人死亡的西大门区美芹洞西小门高架桥一事制定的工作指南中明确规定：“为了防止倒塌，必要时应设置支架等加固设施。”但事故发生前，西小门高架并没有设置这样的设施。首尔市去年3月制定的《西小门高架桥改建（改善性能）实施设计劳务工程说明书》的安全对策项目中写道：“为防止拆迁建筑物的变形沉降或坍塌，防止邻近设施受损，必要时应在拆迁建筑物上设置支架或支柱等安全设施。”说明书是根据产业安全保健法制定的，是在施工现场使用的一种作业指南，施工公司据此施工。对于现场没有遵循该指导意见的原因，首尔市城市基础设施本部人士解释称：“由于桥梁支座上的主梁两侧支撑良好，因此没有必要另行设置支撑架等。技术人员是这样设计的，施工也是按照这一设计进行，只是在过程中意外发生了事故。”警方正在加快调查速度，从首尔市收到拆除工程相关文件等。首尔警察厅广域搜查队在事故当天即26日，从首尔市城市基础设施本部土木部任意提交收到了安全管理计划书和发包合同等拆除工程相关文件。据悉，计划书上写有与拆除作业相关的安全守则等内容。此外，从27日零点到凌晨4点，警方与国立科学调查研究院、产业安全保健公团等一起对事故现场进行了精密鉴定。警方计划确认拿到的文件上的程序是否在实际施工现场得到了遵守。权九龙记者、金多仁记者 9dragon@donga.com、daout@donga.com