“我是斗犬”——李贤重成为首位获日本B联赛季后赛MVP的韩国球员

“我拥有斗犬般的精神力量。”日本职业篮球B联赛长崎队的“王牌”李贤重（26岁）在27日举行的2025-2026赛季总决赛第3战之前，接受日本篮球专业媒体采访时这样说道。当天，他砍下两队所有球员中的最高得分23分，带领球队以72比64战胜琉球队。李贤重带领球队夺得2020年建队以来的首个B联赛冠军，并当选季后赛最有价值球员（MVP）。本次季后赛，李贤重共出战7场，得分（场均19.4分）和篮板（场均6.7个）均位列全队第一。这是韩国球员首次获选B联赛季后赛MVP。身高201厘米的韩国代表性射手李贤重，上赛季在澳大利亚伊拉瓦拉队夺冠后转会长崎。本赛季他出战57场常规赛，三分球命中数（187个）和命中率（47.9%）均排名榜首。自2023-2024赛季升入一级联赛后，长崎队此前连续两个赛季在西部13支球队中仅排第6，但本赛季以西部第一（47胜13负）结束常规赛，并最终捧得总决赛冠军奖杯。李贤重的母亲是1984年洛杉矶奥运会女篮银牌得主成贞娥，父亲是前三一商业高中（现三一高中）教练李允焕。成贞娥在接受本报电话采访时笑着说：“儿子的‘拼搏精神’非常像我。看到儿子在海外联赛生存下来，很欣慰。今年我年满花甲，这是儿子送给我最好的礼物。”李贤重将于下月4日回国，并作为韩国国家队“头号球员”归队。他在长崎队身披5号球衣，但在国家队是1号。即将参加9月爱知-名古屋亚运会的李贤重，曾向母亲表露自信：“我能拿金牌，别担心。”包括李贤重在内的韩国国家队，在亚运会前将于7月3日对阵中国台北、6日对阵日本，进行2027年国际篮联（FIBA）世界杯亚洲区预选赛第一轮比赛。这两场比赛均将在高阳索诺体育馆举行。李素妍记者 always99@donga.com