特朗普八十大寿将在白宫举办900亿韩元格斗秀

美国总统唐纳德•特朗普宣布将于下月14日自己80岁生日之际，在华盛顿白宫举办美国独立250周年纪念终极格斗冠军赛（UFC）。26日（当地时间），超大型格斗比赛场地安装工程已启动。据美联社报道，当天在白宫南草坪开始搭建“UFC自由250”赛场的巨型金属结构。根据特朗普公开的鸟瞰图，赛场由星条旗色彩装饰的巨型舞台和拱形结构组成，设有4500个观众席，并计划在场地外设置大屏幕，可供最多10万人免费观看比赛画面。此前，特朗普于本月6日邀请UFC选手到白宫办公室推广赛事，称“这种事情前所未有，今后也不会再有”。UFC方面表示，下月白宫赛事将由轻量级冠军伊利亚•托普里亚与贾斯汀•盖奇的较量等共6场比赛组成。特朗普是UFC“铁杆粉丝”，当选总统后仍多次亲临UFC赛场观赛。尤其在2024年美国大选中，他积极利用UFC粉丝圈，以扩大与核心支持层年轻男性选民的接触点。美联社报道称，在此情况下也出现了批评声音，认为在伊朗战争导致油价等物价压力增大的情况下，大搞耗费巨资的“特朗普式秀场”存在问题。白宫声称活动费用全部由UFC方面承担，“不花纳税人的钱”。UFC方面预计大赛费用至少达6000万美元（约900亿韩元），并表示希望通过企业赞助等收回一半左右的成本。举办场地的适当性也受到批评。白宫南草坪被视为美国历届总统珍惜的、历史象征意义极高的场所，尤其是外国元首国事访问时举行欢迎仪式的主要外交舞台。安圭英记者 kyu0@donga.com