终结等待！阿森纳22年后再夺英超冠军 阿尔特塔“实用足球”奏效

阿森纳时隔22年再次登上英格兰足球超级联赛（EPL）王座。英超领头羊阿森纳于20日，即本队无比赛日，锁定联赛冠军。这是因为当天排名第二的曼彻斯特城队在2025至2026赛季英超第37轮比赛中，客场以1比1战平伯恩茅斯队。阿森纳（积82分，25胜7平5负）与曼城（积78分，23胜9平5负）的分差拉大至4分，无论25日本赛季收官战结果如何，阿森纳都已提前登顶本赛季冠军。当天在球队训练场通过电视观看曼城队比赛的阿森纳球员们，在夺冠确定后，将自制的冠军奖杯模型置于身前，拍摄了纪念照。这是自2003至2004赛季前任功勋主教练阿尔塞纳•温格（77岁）率队实现联赛历史首次不败（26胜12平）夺冠以来，阿森纳时隔22年再次问鼎英超。这也是阿森纳在英格兰顶级联赛中斩获的第14个冠军，夺冠次数排名升至第三位，位列利物浦与曼彻斯特联（均为20次，并列第一）之后。曾在六夺英超冠军的“名帅”何塞普•瓜迪奥拉曼城主教练（55岁）麾下担任首席助理教练的米克尔•阿尔特塔阿森纳主教练（44岁），摆脱了此前连续三个赛季屈居亚军的遗憾，率队登上顶峰。球员时代曾效力阿森纳的阿尔特塔主教练，于2016年7月起在曼城辅佐瓜迪奥拉主教练，后于2019年12月接过阿森纳教鞭。阿尔特塔主教练在执掌阿森纳帅印后，曾连续两个赛季仅排名第八，遭到球迷猛烈抨击。彼时，瓜迪奥拉主教练在接受英国媒体采访时曾表示，“阿尔特塔主教练会出色地完成自己的工作”，为阿尔特塔主教练鼓劲。在当天无缘联赛冠军之后，瓜迪奥拉主教练仍向阿尔特塔主教练送上了祝贺。他在接受英国天空体育采访时表示：“向为登顶联赛付出巨大努力的阿尔特塔主教练表示祝贺。”阿尔特塔主教练凭借稳固的防守和犀利的定位球战术，成功征服英超。阿森纳凭借出色的高位压迫与防守组织能力，截至20日，在37场比赛中仅失26球，位列联赛失球最少榜首。而在进攻端，球队的定位球威力十足。本赛季阿森纳攻入的69球中，有18球来自角球，刷新了联赛该领域的历史最高纪录。若算上任意球等方式的进球，仅通过定位球就创造了24个进球，同为联赛历史之最。阿尔特塔主教练还致力于激发球员的拼搏精神。他下令拆除主场更衣室通往球场的通道顶盖，让球迷的助威声直接传递给球员。并在训练场墙壁上写下“共同创造历史”的字句。球场上，“场上指挥官”德克兰•赖斯（27岁）表现神勇，引领阿森纳夺冠。这名中场球员兼具充沛的跑动能力和精准的脚法，本赛季贡献4球5助攻，成功扮演了球队攻防枢纽的角色。特别是在上月与曼城的直接对话中落败，导致阿森纳夺冠形势不容乐观之际，赖斯向队友高喊“还没结束”的一幕被电视转播画面捕捉到，一时成为话题。登顶英超的阿森纳，本赛季将向“双冠王”发起挑战。阿森纳将于31日在欧足联（UEFA）冠军联赛决赛中对阵“卫冕冠军”巴黎圣日耳曼，力争队史首座欧冠冠军奖杯。另一方面，孙兴慜（34岁，洛杉矶FC）的前东家托特纳姆热刺当天以1比2负于切尔西，未能提前确定保级。位列积分榜第17位的热刺（积38分）与降级区的第18位西汉姆联（积36分）仅差2分，两队命运将留待收官战决定。孙兴慜在当天赛前做客英国广播公司的“当日比赛”节目时为热刺加油称：“热刺完全有能力做到。他们有实力在与切尔西的比赛中取得好结果，能够成功保级。”但热刺最终未能收获积分。金培中 wanted@donga.com