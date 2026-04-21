朝鲜3月份对华出口创2017年受制裁以来最高纪录

朝鲜3月对华出口额达到7326万美元，创2017年11月以来新高。朝鲜与中国今年第一季度的贸易量也比前一年增加14.3%。有分析认为，随着3月朝鲜与中国恢复客运列车和中国飞机平壤至北京航线的运行，以及中国外交部长王毅访问朝鲜等高层交流，朝鲜与中国关系正在迅速恢复。据中国海关总署20日透露，朝鲜与中国今年第一季度的贸易量为6.6251亿美元，比去年同期（5.8242亿美元）增加14.3%。尤其是朝鲜对华出口额达到1.6244亿美元，创2017年以来新高。其中，仅3月份的出口规模就达7326万美元。这是自2017年11月（1.0018亿美元）以来的最高值。2017年，随着朝鲜接连进行核导弹试验，国际社会正式对朝鲜采取制裁措施，中国也加入对朝制裁行列，朝鲜对中国的出口规模骤减。从2018年开始，朝鲜对华出口额每月保持在1000万-2000万美元左右。虽然中国当局没有公开朝鲜进口产品的详细明细，但据悉假发等手工业产品占据了相当一部分。提供朝鲜消息的人士表示：“朝鲜向中国出口的商品仍以假发等劳动密集型手工业品为主，其余出口产品也以加工品、矿物、水产品、金属化学品等容易通关的商品为主。”此前，朝鲜在2月的九大上提出，要结合蓬勃发展的对外贸易，把旅游业打造成推动经济增长和文明发展的新产业。韩国统一研究院高级研究委员洪敏分析称：“从中国的立场来看，与朝鲜进行经济合作的必要性也在增大。中国通过经济杠杆管理朝鲜的意图增大，最近随着政治意志的结合，两国关系出现了相当迅猛的恢复。”随着因新冠疫情中断的朝中旅客列车和国际航线恢复运行，预计两国间的贸易量将进一步增加。也有人提出，连接辽宁省丹东市和朝鲜新义州的新鸭绿江大桥的开通和中国游客赴朝团体旅游有可能重启。韩国政府人士表示：“朝鲜与中国在贸易、交通、人员交流等领域出现了恢复到新冠疫情之前的动向。今年重启中国游客赴朝旅游的可能性很大。”權五赫 hyuk@donga.com