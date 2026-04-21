李在明谈及与印度关系时称“升级经济合作框架 创造共同发展新动力”

目前正对印度进行国事访问的韩国总统李在明20日（当地时间）与印度总理纳伦德拉•莫迪举行首脑会谈后表示：“在充满不确定性的时代，大韩民国与印度一致认为可成为促进相互增长与创新的最佳全方位合作伙伴。”两国首脑同意全面加强韩印“特别战略伙伴关系”，并将合作扩展至造船、金融、人工智能、国防及国防工业领域。李在明总统当天在印度新德里海得拉巴宫迎宾馆发表联合新闻公报时称：“双方决定升级两国经济合作框架，创造共同发展新动力”，“双方决定努力推动目前年均250亿美元规模的两国贸易在2030年前扩大至500亿美元水平。”为此，两国签署了包括新设首个部长级经济合作平台“产业合作委员会”在内的15份谅解备忘录（MOU）。产业合作委员会系旨在通过协商贸易与投资相关悬案，发掘造船、核能、关键矿物等各领域共同项目的机构。双方还签署了以2027年上半年达成协议为目标的韩印全面经济伙伴关系协定（CEPA）改善谈判重启共同宣言。印度作为世界人口第一的经济大国，在全球市场中的重要性备受关注。印度国内生产总值（GDP）自2014年以来每年增长7%以上，预计2027年将超越日本与德国，跻身三大经济大国行列。李在明总统当天在公开的《新印度时报》书面采访中强调：“将超越电子及汽车等传统产业，将合作扩展至造船、金融、国防工业领域，以实现‘与韩国携手在印度制造’的愿景。”朴訓祥 tigermask@donga.com