5%的初高中生体验过医用麻醉类制品……青少年被逼向成瘾的边缘



据调查，每20名初高中生中就有1人在没有生病的情况下服用过医疗用毒品。韩国青少年政策研究院对全国3384名初高中生进行了问卷调查，结果显示，5.2%的受访者表示，除医疗目的外，也服用过注意力缺陷多动障碍药物（ADHD）、食欲抑制剂、安眠药、神经安定剂、抗不安剂等7种医疗用毒品。这比回答“迄今至少抽过一次烟”的比率（4.2%）还要高。



此次调查表明，因激烈的入学考试竞争和外貌至上主义而承受巨大压力的青少年们正在寻找能够轻易解决这一问题的方法。最近6个月里，除医疗目的外，使用医疗用麻醉品的比率最高的是ADHD药物（24.4%）。由于强烈的觉醒效果，被称为“好好学习药”的ADHD药物在睡眠不足或集中力下降时被误用。其次是食欲抑制剂、安眠药、神经安定剂、抗不安药。



使用频率很高。



与酒、烟或非法毒品不同，医用麻醉品是医院开出的合法药物，因此被认为不会太危险。但是，如果使用不当，很容易产生依赖性，也会成为麻醉品上瘾的通道。问题是，由于非面对面流通的扩散，医疗用麻醉品反而比烟酒更容易接近青少年。在同一调查中，通过电报（Telegram）、社交媒体、油管（YouTube）等网络平台了解医用麻醉品的比率约达27%。医用麻醉品只能通过医院处方在药店购买，通过网络平台购买的比率约为16%。由此可见非法流通的蔓延程度。



滥用医用麻醉品会导致身心健康崩溃，甚至死亡。更何况，对于尚未成长的青少年来说，这是致命的。要严格限制对青少年开具医用麻醉品处方，严厉打击通过网络平台非法流通行为。越是具有学业压力、忧郁和不安、关系矛盾等情绪脆弱性的青少年，越容易陷入药物。不应该因为个人的越轨而置之不理，而应该强化学校早期介入的情绪支援体系。

