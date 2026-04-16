“氧气大爆发”原因 陕川陨石撞击坑寻获线索

国内研究团队在韩半岛找到了能够揭示约24亿年前地球大气氧气浓度急剧增加的“大氧化事件”原因的决定性线索。韩国地质资源研究院（KIGAM）15日发布消息称，宇宙行星地质研究室室长任宰洙研究团队在庆尚南道陕川陨石撞击坑发现了地球上最古老的生命痕迹“叠层石”。叠层石是蓝细菌（Cyanobacteria，蓝藻）等原始微生物在浅水中捕获沙子和沉积物形成的圆顶状沉积构造。研究团队在韩半岛唯一的陨石撞击坑——陕川撞击坑西北侧确认了多个直径10至20厘米大小的叠层石。对叠层石内部进行精密分析的结果显示，在微生物堆积沉积物的过程中，同时出现了陨石来源物质与撞击坑周边岩石碎屑被共同利用的痕迹。研究团队还确认了仅形成于高温水中的特定矿物，这为叠层石生长于热水涌出的热液环境提供了佐证。特别是越靠近叠层石中心部位，即最早开始生长的部分，此类高温矿物越为明显。综合上述发现，研究团队在全球首次查明，叠层石生长于陨石撞击后地下加热水涌出形成的热液湖泊中。该研究成果发表于《自然》子刊《通讯-地球与环境》。研究团队进一步提出，早期地球频繁发生的陨石撞击所形成的热液湖泊，可能促进了光合微生物的繁殖，发挥了局部供应氧气的“氧气绿洲”作用。任宰洙博士表示：“此次是首次全面揭示叠层石的生长过程”，“能够确认氧气绿洲的可能性，并为火星地表探测方向提供新视角，作为研究者感到很有意义。”金在亨 monami@donga.com