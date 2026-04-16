不产一滴石油的韩国，用耗资34万亿韩元的炼油设备抵挡中东原油不足

由于源自伊朗的能源风险，国际原油市场的不确定性增大，韩国炼油业的竞争力再次受到关注。因为在世界各国接连限制加油和管控航空燃油的情况下，韩国却勉强维持住了石油产品的供需。韩国全部原油需要进口，却有着将它转换为汽油、柴油、航空燃油、石脑油等高附加值产品的“精炼竞争力”，这被认为是其稳定性的基础。这正是虽然韩国不产一滴油，却是世界前五大石油出口国的原因。据炼油业界9日透露，以2024年为基准，韩国的原油提炼能力仅次于中国、美国、俄罗斯、印度，位居世界第五。韩国五家炼油企业在自2007年以来的近20年间，投入约34万亿韩元进行大规模设备投资，提升精炼能力，最终拥有了每天提炼336.3万桶规模原油的能力。这种竞争力在能源危机状况下更加突出。就连拥有北海油田的产油国英国也发生了石油不足事态，加油站也暂时停业。当时英国汽车协会通过声明叮嘱民众“请克制恐慌性购买”。非产油国的情况也是如此。越南民航局3月9日发布公告称，“自4月初以来，越南航空公司面临航空燃油短缺的风险”，25日至26日还将航空加油单价提高至原来的两至三倍。由于担心石油供应不足，河内17家加油站暂停营业。这是在韩国很难想象的风景。与全球各地同时出现供需紧张和价格飙升不同，韩国市场一直保持着相对稳定的走势。有分析认为，政府实行石油最高价格制，即使降低价格，也不会出现供应大乱，其背景是韩国有精炼能力作为后盾。据韩国石油公社油价网Opinet透露，以中东事态发生约一个月后的3月第四周为基准，韩国每升普通汽油税前供应价为960.1韩元，低于日本1247.5韩元、加拿大1503.7韩元、新西兰1878韩元。非产油国也能保持相对稳定的供需和价格背后，是韩国炼油行业长期积累的精炼竞争力和供应链运营能力。这与即使拥有原油也没有精炼能力、发生汽油和航空燃油大乱的部分产油国明显不同。在危机状况下，韩国制造业发挥韩国产业“最后基础”的作用，现在应该再次关注。李珉娥记者 omg@donga.com