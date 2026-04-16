确保原油三月用量2.7亿桶 石脑油亦确保210万吨

在中东战事引发霍尔木兹海峡封锁余波导致能源供应链在“瓶颈点”受阻的负面影响向主要产业扩散之际，韩国政府宣布截至年底已确保原油2.73亿桶、石脑油最多210万吨。政府计划从绕开霍尔木兹海峡的红海等替代供应地引进原油可供使用三个月以上、石化产品核心原料可供使用一个月以上的数量。担任战略经济合作总统特使的总统秘书室室长姜勋植当天在青瓦台举行吹风会时表示：“已确定截至今年年底从中东四国引进原油2.73亿桶”，“此次确保的原油和石脑油将从与霍尔木兹海峡封锁无关的替代供应地引进。”他随后表示：“相信这将为国内供需稳定做出直接、实质性的贡献。”姜勋植室长根据李在明总统的指示于7日出国，访问沙特阿拉伯、阿曼、哈萨克斯坦、卡塔尔四国后于前一日回国。按国家划分，原油方面确保沙特阿拉伯2.5亿桶、哈萨克斯坦1800万桶、阿曼500万桶。姜勋植室长表示：“（在沙特阿拉伯）获得了明确承诺，此前虽已分配给韩国企业但装运与否尚不确定的5000万桶原油，将在四五月间通过红海附近的替代港口等途径顺利装运”，“并承诺自6月起至年底优先向韩国企业分配并装运总计2亿桶原油。”韩国每年从沙特阿拉伯引进3亿桶以上原油，但在霍尔木兹海峡封锁导致原油引进受阻的背景下，韩国将绕开霍尔木兹海峡，经由替代港口优先获得原油供应。石脑油方面，从沙特阿拉伯确保50万吨，从阿曼确保160万吨。经济界认为，政府紧急确保中东产原油、石脑油等原材料，有助于缓解市场不安情绪。尤其是下月中旬以后，企业各自应对可能面临极限，政府确保中长期数量颇具意义。据判断，此次能源引进消息发布后，石油化学业界将可避免最坏情况下的工厂停产局面。炼油业界相关人士评价称：“承诺的供应量不止一两个月，而是更长时间，这一点意义重大。”但也有声音指出，由于具体引进日程、规模和价格尚未公布，实际能否推动产品价格稳定仍需观察。朴勋相记者、朴贤益记者 tigermask@donga.com、beepark@donga.com